Panda ibrida, prezzo in promozione nel mese di marzo

Chi non conosce Fiat Panda, l’auto più venduta in Europa, ormai da anni. La city car ideale per tutti, esteticamente piacevole, compatta e perfetta per gli spostamenti nel traffico urbano e i parcheggi in città, ma anche abbastanza spaziosa per il massimo comfort a bordo.

La Panda è una delle vetture più iconiche del brand torinese, tra le più famose, insieme anche alla Fiat 500, altro emblema del Made in Italy nel mondo. Nel 2003 si è rinnovata totalmente, cambiando il suo aspetto, e nel 2012 la Casa ha riproposto una nuova versione aggiornata, ancor più moderna, del tanto amato ‘Pandino’. Un altro elemento inedito oggi è la motorizzazione, l’auto è stata lanciata sul mercato nel 2020 nella sua prima versione ibrida.

Fiat Panda ibrida: i vantaggi

È la variante green ed ecosostenibile dell’auto più venduta, Fiat panda Hybrid è in grado di ridurre le emissioni inquinanti di CO2 rispetto alle classiche motorizzazioni a benzina, ma consente ai proprietari anche un buon risparmio di carburante (niente male, considerando i prezzi della benzina e del diesel, che oggi sono alle stelle).

La Launch Edition della Panda ibrida è una serie speciale esclusiva che era stata lanciata insieme alla 500 Hybrid Launch Edition, le avevamo presentate in contemporanea. Oggi tutta la gamma Panda dispone della tecnologia Mild Hybrid, in listino troviamo anche le nuove versioni Sport, Cross e Life. Tutti i clienti interessanti all’icona di successo possono comprare la mitica Fiat Panda, accompagnata dagli ottimi vantaggi garantiti dalla motorizzazione ibrida, che è leggera, compatta, efficiente e accessibile.

La motorizzazione ibrida

In particolare Fiat Panda Hybrid dispone del motore 1.0 a 3 cilindri della famiglia Firefly, con una potenza di 70 CV (Euro 6D Final) e di un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) che recupera energia in frenata e decelerazione. Il modello vanta il 30% in meno di consumi e emissioni di CO2 rispetto alle versioni a benzina, garantendo le stesse prestazioni.

Non è tutto perché, come sappiamo, la motorizzazione ibrida assicura anche altri vantaggi ai possessori, tra cui le agevolazioni nei parcheggi a pagamento, la circolazione libera nelle ZTL e nei centri urbani e altri benefici fiscali (ad esempio legati al bollo auto).

La promozione di marzo 2022

Fiat Panda Hybrid vanta oggi una promozione molto interessante offerta dalla Casa, disponibile per tutti i clienti interessati, fino al 14 marzo. La city car Made in Italy è in vendita a prezzi che partono da 9.950 euro invece di 11.950 euro e con finanziamento ad anticipo zero. Attenzione all’unica condizione richiesta per poter usufruire della promozione: è valida solo se il compratore o un suo familiare ha un’auto da rottamare immatricolata fino al 29 febbraio 2012, di proprietà del cliente o di un suo familiare da almeno un anno. Dopo il 14 marzo, quando scadrà lo sconto speciale, resteremo in attesa di eventuali nuovi incentivi statali, che dovrebbero essere messi a punto a breve dal Governo.

E non è tutto per il mese di marzo, perché anche la versione (RED) di Fiat Panda Hybrid viene proposta al cliente con una promozione simile: il suo prezzo di listino è di 17.950 euro, che diventano 13.200 euro solo con finanziamento.