Fiat Panda Connected by Wind, eccola in anteprima nazionale

L’abbiamo vista poche settimane fa al Salone di Ginevra, l’89esima edizione di una delle kermesse più famose in Europa.

Si tratta di Panda Connected by Wind, l’unica auto delle piccole urbane che garantisce 50 giga di navigazione inclusi ogni mese per un anno. Fiat compie 120 anni e così decide di offrire ai suoi clienti questa serie speciale che offre la possibilità di essere sempre connessi alla rete con il WindPack, che include Sim e router wi-fi.

L’anteprima si è svolta al Mirafiori Village di Torino, Fabio Rovazzi è stato scelto come ambassador ufficiale, una presentazione ironica e divertente della nuova Panda unica. Durante la manifestazione, le parole di Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand, sono state le seguenti: “La nuova Panda Connected by Wind celebra il 120esimo compleanno di Fiat, un traguardo che solo pochissime Case automobilistiche nel mondo possono annoverare, e conferma i tratti fondamentali della nostra tradizione, ovvero offrire a tutti soluzioni tecnologiche innovative che sappiano soddisfare le esigenze moderne della mobilità quotidiana: la Panda Connected by Wind infatti è l’unica vettura del segmento delle piccole cittadine con ben 50 giga al mese inclusi. Una connettività in perfetto stile Fiat: semplice, intuitiva e generosa”.

Il router di cui è dotata l’auto permette di collegare contemporaneamente fino a 15 dispositivi, alla massima velocità disponibile e rende la Panda Connected by Wind un perfetto hot-spot, senza che si debba installare alcun software o driver. Quando viene attivato, crea una rete senza fili che consente a tutti i dispositivi con wi-fi di navigare su Internet, scaricare file e musica, condividere foto e documenti e gestire la posta elettronica. Con l’hot-spot inoltre si può utilizzare l’app Uconnect con streaming musicale e internet radio e navigazione Waze. Il router wi-fi è portatile, si può portare con sé quando si scende dall’auto, assicurandosi la connessione ovunque.

La Panda Connected by Wind continua la strada che ha iniziato la Panda Waze, con la tecnologia intuitiva di ultima generazione. La nuova serie speciale presenta inoltre il badge di celebrazione dei 120 anni e la scritta Connected by Wind, le maniglie delle porte, i cerchi (da 15’’ e bicolore) e lo skid plate sono in nero lucido. La livrea bianca ha tetto nero e dettagli del colore arancio che caratterizza il marchio di telefonia Wind. Interni neri con cuciture bianche e verdi a contrasto, comandi della radio al volante e supporto dove appoggiare comodamente lo smartphone.

Questa nuova versione di Panda ultra connessa contribuisce a consolidare la leadership del modello e ampliare la grande community di clienti affezionati da sempre. Si tratta della citycar più venduta in Europa negli ultimi 15 anni, che conta tantissimi successi e molti primati tecnologici. Siamo pronti per l’ultima creatura della Casa, dopo 120 anni arriva il massimo della connettività con Panda Connected by Wind.