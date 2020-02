Pagani mostra le sue due ultime eccezionali supercar

editato in: da

Huayra BC Roadster: l’ultimo gioiello di Pagani da 3 milioni

Pagani Automobili mostrerà nel corso del 2020 Roadster BC e Imola. Con il termine dei festeggiamenti dei vent’anni di Zonda, nel 2020 la Casa racconta gli sviluppi e i traguardi del proprio progresso tecnologico, interpretato dalle due neonate hypercar.

Roadster BC e Imola sono auto votate alla performance, la prima si ispira alle forme uniche di Huayra Roadster e unisce la componente estetica alla tecnologia d’avanguardia, Imola invece è volutamente efficace, un concentrato di tecnologia per la strada e la pista.

In entrambe, le parole d’ordine rimangono sicurezza, leggerezza, facilità di guida, bellezza e potenza. Roadster BC mostra la rivoluzione introdotta dal Pagani V12 con 802 cavalli di potenza e 1050 Nm di coppia. Pagani Imola sprigiona 827 cavalli e 1100 Nm di coppia. Nuovo sistema di raffreddamento, inediti sono anche le geometrie del gruppo sospensioni e il sistema dei flussi aerodinamici. Per la quarta volta dal lancio di Huayra Coupé, è stato aggiornato il sistema di aerodinamica attiva.

Sul fronte pneumatici, grazie al sistema Next MIRS di Pirelli, il brand ha raggiunto una messa a punto personalizzata della vettura come mai prima d’ora. Oltre 35 anni di studio rigoroso nell’ambito dei materiali compositi avanzati, hanno portato Horacio Pagani e il suo Team allo sviluppo di soluzioni sempre più performanti. Il monoscocca, realizzato in Carbo-Titanio HP62 G2 e Carbo-Triax HP62, esalta la rigidezza torsionale e flessionale delle vetture riducendo il peso.

Su Pagani Imola, la verniciatura con tecnologia Acquarello Light consente un risparmio in termini di peso e un miglioramento della protezione dagli agenti atmosferici e delle proprietà di resistenza all’impatto. Ogni componente di una Pagani deve rispondere a canoni tecnici ed estetici esigenti. La filosofia del brand porta alla creazione di oggetti unici per forma e funzione.

La produzione di Roadster BC vedrà, a meno di un anno dalla presentazione a Pebble Beach, le prime consegne verso metà del 2020, e nello stesso periodo sarà completata anche la consegna delle 5 Pagani Imola. La prima Roadster BC in produzione presenta una finitura in carbon look opaco con due nuove colorazioni, Cobalto e Indaco, mentre la striscia centrale è in carbonio a vista color Cobalto e Azzurro Sardegna.

Gli interni sono in alcantara e pelle. La Pagani Imola 3-di-5 è in Blu Tricolore, la finitura è lucida, gli elementi bianchi, che ne esaltano la muscolatura, sono opachi. Gli interni sono in Alcantara e pelle blu con logo Imola ricamato all’interno della porta che diventa visibile alla sua apertura. I cerchi sono in color titanio.