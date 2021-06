Pagani Huayra Imola: l’hypercar esclusiva al MiMo 2021

editato in: da

La Huayra Imola è una delle quattro Pagani che possono essere ammirate Milano Monza Motor Show, l’evento itinerante della durata di quattro giorni dedicato alla mobilità. La Casa di San Cesario sul Panaro ha mostrato i suoi bolidi in anteprima in Piazza Duomo e nella suggestiva cornice di Piazza Scala.

Fiore all’occhiello dei quattro bolidi Pagani in mostra al MiMo 2021 è la Imola, hypercar dal carattere racing che incarna la massima tecnologia su pista del costruttore emiliano. La Pagani Imola è stata realizzata in soli cinque esemplari in produzione limitata: questo modello è stato protagonista del più rigoroso ciclo di validazione su tracciato mai applicato a una Pagani e ha percorso 16.000 chilometri in pista a velocità di gara, percorrendo l’equivalente di tre volte la 24 ore di Le Mans.

I cinque esemplari prodotti, andati tutti sold-out, sono dotati di un motore Mercedes-Benz AMG V12 60 della cilindrata di 5980 cc, capace di erogare una potenza di 827 Cv e una coppia di 1100 Nm. Il modello è caratterizzato da un sistema di ammortizzatori attivi a gestione elettronica sulla singola ruota e interconnessi tra loro. La sospensione anteriore varia l’altezza da terra in modo autonomo e intelligente ed è in grado di dialogare con la Central Unit, gestendo l’aerodinamica attiva, il controllo motore, il differenziale e il cambio.

Pagani è una delle Case automobilistiche più gettonate al Milano Monza Motor Show del 2021. In piazza Scala viene esposta un’esclusiva Zonda F, mentre la passeggiata fra le installazioni che prosegue fino a piazza del Duomo, oltre alla Imola e alla Huayra Roadster BC, accoglie l’anteprima mondiale di Huayra R, la hypercar più estrema realizzata da Pagani per il suo uso su pista che rappresenta l’apice dello sviluppo tecnologico dell’Atelier modenese.

Un esemplare della Zonda R di Pagani che valuta la possibilità di progettare in futuro progettare in futuro anche suv e supercar elettriche, è tra le vetture protagoniste degli show laps e delle attività dinamiche presso l’Autodromo Nazionale di Monza: tramite le dirette streaming ed i video caricati in tempo reale sul sito ufficiale dell’evento, gli appassionati di tutto il mondo potranno ammirare la vettura del record di velocità del Nurburgring Nordschleife sfilare nel Tempio della Velocità durante la Shakedown Parade e la Supercar Night Parade.