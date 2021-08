Pagani celebra i 10 anni di Huayra con un’ anteprima mondiale

Evento speciale per Pagani che celebra il decimo anniversario di Huayra con un'anteprima mondiale alla Monterey Car Week 2021 : per l'occasione verranno svelati i componenti chiave della nuova Huayra R e ci sarà un'esposizione esclusiva dei tanti esemplari che hanno segnato l'evoluzione del modello dal 2011 a oggi.

La nuova edizione della Monterey Car Week, tornata dopo l'evento annullato l'anno scorso a causa della pandemia, è targato Pagani: la Casa automobilista di San Cesario Sul Panaro festeggia i dieci anni di Huayra con una serie di eventi imperdibili. A Quail verranno esposti i più iconici esemplari di Huayra a un decennio dal lancio del secondo modello. Prevista anche un'anteprima mondiale di Huayra BC Pacchetto Tempesta e una parata dedicata ai clienti in scena al Laguna Seca Racetrack.

Il pezzo forte dei festeggiamenti è rappresentato dai componenti chiave del progetto Huayra R, la hypercar più estrema realizzata da Pagani, svelati in anteprima mondiale sul palcoscenico del Quail Lodge & Golf Club: per la prima volta il pubblico avrà l'agoccasione di ammirare da vicino il nuovissimo motore aspirato Pagani V12-R, il cambio sequenziale a sei marce realizzato in collaborazione con HWA e la leggerissima monoscocca in Carbo-Titanio HP62-G2 e Carbo-Triax HP62, sviluppata appositamente per garantire l'esperienza di guida di un’autentica auto da competizione, in linea coi più severi requisiti della FIA.

Le celebrazioni per i dieci anni di Huayra proseguono presso lo storico circuito di Laguna Seca con una giornata dedicata all'emozione pura: i modelli di Huayra sfilano in parata davanti a migliaia di appassionati e spettatori sulle tribune della pista statunitense in due diversi momenti della giornata sono protagonisti, insieme ai principali componenti di Huayra R, dell'esposizione allestita presso la Pagani Island, lo spazio esclusivamente dedicato alle vetture della Casa automobilistica di San Cesario Sul Panaro che sta valutando la possibilità di progettare in futuro anche SUV e supercar elettriche.

L'evento negli Stati Uniti arriva a due mesi di distanza dalla Pagani Huayra Imola protagonista al MiMo 2021, il Milano Monza Motor Show andato in scena nel capoluogo lombardo a giugno: in quell'occasione sono state esposte anche un'esclusiva Zonda F, la Huayra R e la Huayra Roadster BC.