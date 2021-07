Il nuovo pneumatico Pirelli per le auto elettriche

editato in: da

Pirelli presenta P Zero, i nuovi pneumatici con indice di carico HL: sono studiati appositamente per supportare il peso elevato delle auto elettriche. La prima automobile a montarli sarà la Lucid Air, berlina a emissioni zero della Casa automobilistica statunitense Lucid Motors.

La sigla HL sta per high load: serve a indicare che i nuovi pneumatici realizzati da Pirelli sono in grado di sostenere un peso di oltre il 20% in più rispetto a gomme standard, e tra il 6 e il 9% in più rispetto a pneumatici XL della stessa misura.

In un momento storico in cui le automobili elettriche stanno monopolizzando il mercato internazionale, c’è sempre più bisogno di pneumatici che abbiano caratteristiche specifiche per i modelli a zero emissioni. Oltre a garantire una bassa resistenza di rotolamento, infatti, i nuovi P Zero presentati da Pirelli consentono anche di guadagnare qualche chilometro in autonomia.

Le gomme, al giorno d’oggi, devono essere in grado di supportare un carico notevole, in quanto le automobili elettriche, a parità di tipologia di vettura, sono molto più pesanti rispetto a quelle dotate di motori termici. Pensando a tutte queste componenti, Pirelli ha ideato, prodotto e presentato il primo pneumatico con la marcatura HL sul fianco: si tratta del P Zero, dedicato appositamente ai SUV e alle berline sia elettriche che ibride.

Pirelli ha dichiarato che questi speciali pneumatici con la marcatura HL sono stati sviluppati in collaborazione con la Lucid Motors, casa automobilistica americana specializzata nella produzione di auto elettriche considerata da molti come la nuova Tesla.

La partnership con il brand statunitense con sede a Newark, in California, ha permesso a Pirelli, azienda attiva anche sul campo delle bici elettriche a pedalata assistita, di rispondere appieno alle performance richieste di Lucid. Le nuove gomme debuttano proprio sulla Lucid Air berlina 100% elettrica con un’autonomia record di 800 km che dovrebbe debuttare sul mercato entro il prossimo anno.

Gli pneumatici P Zero HL integrano anche la tecnologia Pirelli Elect: possono contare su una resistenza al rotolamento decisamente bassa per incrementare l’autonomia della vettura. Una migliore aderenza, inoltre, sarà garantita dalla particolare mescola progettata sia per ottimizzare l’aderenza che per gestire la coppia istantanea fornita dai propulsori elettrici.