Sono ordinabili le nuove Citroen C4 e ë-C4 ëlectric: i prezzi in Italia

Nuove C4 e ë-C4 – 100% ëlectric si distinguono per una silhouette energica e audace, che esprime potenza e carattere, in grado di combinare eleganza e fluidità con la forza e la robustezza di un SUV, per donare maggiore modernità e dinamismo.

L’auto richiama i tratti tipici delle linee Citroen, soprattutto con la nuova firma luminosa a V a LED anteriore e posteriore, e introduce un rinnovamento dello stile. L’abitacolo accogliente e tecnologico esprime benessere, comfort e modernità. Ogni cliente può configurare la vettura a sua immagine con 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e 6 ambienti interni.

Nuove C4 e ë-C4 – 100% ëlectric offrono una inedita esperienza del programma Citroen Advanced Comfort, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo e disponibile di serie sulla maggioranza delle versioni. Il comfort di marcia è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort, il comfort a bordo si traduce in un’abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia Best in Class. Senza dimenticare il comfort mentale, offerto da un ambiente interno rilassante e luminoso, materiali caldi e il tetto panoramico in vetro apribile elettricamente e il comfort di utilizzo, potenziato da 20 nuove tecnologie di aiuti alla guida che comprendono.

La nuova variante elettrica di Citroen C4 chiaramente a tutto questo somma anche i vantaggi dell’ë-Comfort: silenziosità, fluidità di marcia, facilità, piacere di guida e serenità di utilizzo con gli e-Services Charge My Car.

Le varianti nella gamma italiana sono tre: Feel, versione di ingresso, offre comfort e sicurezza, climatizzazione automatica bi-zona, Radio digitale DAB con 6 speaker e accensione automatica dei fari, look ricercato e un maggiore comfort, Feel Pack, pluriaccessoriata, cuore di gamma, offre tutto il comfort tipicamente Citroen con i sedili Advanced Comfort, l’Head-Up Display a colori, la telecamera di retromarcia, il sistema di navigazione connesso, e infine Shine, al vertice della gamma per la sua raffinatezza e i suoi equipaggiamenti High-Tech.

La nuova Citroen C4, introdotta anche nella variante a zero emissioni, quinto modello dell’offensiva elettrica del brand, dopo il lancio del SUV C5 Aircross Hybrid, la presentazione di Ami, ë-Jumpy e ë-SpaceTourer, offre al cliente una gamma ricca e completa di motorizzazioni; oltre all’elettrica, c’è la variante termica di nuova generazione Euro 6d benzina o diesel.

Le differenti propulsioni disponibili sono l’elettrica da 136 CV automatica con autonomia di 350 km, Benzina PureTech 130 S&S, Benzina PureTech 130 S&S EAT8, Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8, in tutte le versioni Feel, Feel Pack e Shine. I prezzi di listino partono da 22.900 euro per la PureTech 130 S&S Feel e arrivano a 37.900 euro per la variante elettrica in allestimento Shine (la versione d’ingresso elettrica, Feel, costa 34.900 euro).