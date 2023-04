Ordinabile in Italia l’ammiraglia francese che si rinnova

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova 508: in arrivo in Italia

Sono aperti anche in Italia gli ordini della più recente versione dell’ammiraglia del Leone. La nuova Peugeot 508 da oggi è ordinabile anche in Italia, con una nuova e ricca gamma che vede la presenza di ben 18 versioni differenti – pensate per le esigenze di tutti – frutto di tre allestimenti, 5 motorizzazioni e 2 tipologie di carrozzeria.

Le nuove versioni di Peugeot 508

Peugeot presenta la Nuova 508 declinata in versione berlina, SW e PEUGEOT SPORT ENGINEERED, che porta al debutto un design totalmente rinnovato. Il frontale è innovativo e ancora più dinamico, e vede al centro il nuovo logo del marchio.

Le nuove 508 inaugurano una firma luminosa a tre artigli mai vista prima nella parte anteriore, integrata perfettamente nei proiettori LED con tecnologia Matrix estremamente sottili e dal design esclusivo, di serie su tutte le versioni.

Questa nuova Peugeot si contraddistingue per il suo stile unico, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria che è concentrata sull’efficienza e sull’elettrificazione intelligente. La Nuova 508 regala grandi emozioni al conducente, grazie a tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo.

Un’auto che si inserisce nella gamma Peugeot con un ruolo di tutto rispetto, in linea con i valori e gli interessi dei clienti che desiderano una vettura dal design dinamico e appagante, in grado di garantire un’esperienza a bordo di livello superiore, senza scendere a compromessi per quanto riguarda la tecnologia e la connettività, due aspetti ormai fondamentali in auto. Non è ancora tutto, perché il nuovo modello del Leone offre tutte quelle caratteristiche tipicamente ricercate da una clientela Business, confermando la completezza dell’attuale gamma di Peugeot.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La gamma 508 per il 2023

La gamma della Nuova 508 vuole essere completa ma anche chiara e semplice. È il motivo per cui è composta unicamente da tre allestimenti: ALLURE, GT e PSE.

La variante di 508 ALLURE vuole offrire ai clienti un livello elevato di equipaggiamenti fin dall’allestimento di ingresso alla gamma. La dotazione di serie è ricca e completa: troviamo il climatizzatore automatico bi-zona, i proiettori anteriori FULL LED Matrix, il Visiopark 180° oltre al già apprezzato PEUGEOT i-Cockpit di cui abbiamo tanto parlato, con strumentazione digitale da 12,3’’ con navigazione connessa.

L’allestimento GT prevede invece un livello ancora superiore in termini di stile, sicurezza e comfort grazie ai cerchi in lega da 18”, al Visiopark 360°, al Drive assist plus Pack e gli interni Alcantara/TEP.

La versione PSE (PEUGEOT SPORT ENGINEERED) fa quasi storia a sé nella gamma: oltre a offrire una ricca dotazione, è ancor più caratterizzata esteticamente e si distingue dalle altre perché viene sviluppata dal reparto corse della Casa, la leggendaria PEUGEOT SPORT. Offre tutti gli equipaggiamenti più importanti e tecnologicamente avanzati ma, soprattutto, vanta una dotazione dinamica ed estetica che cambia totalmente il look e le performance del modello. È dotata infatti di una gestione specifica del powertrain ibrido plug-in e delle sospensioni.

La gamma di motorizzazioni disponibili su Nuova Peugeot 508 è costituita da due differenti versioni termiche, la Diesel BlueHDi 130 e la Benzina PureTech 130, entrambe dotate di serie di cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. In gamma però ci sono anche tre versioni ibride plug-in con potenze di 180, 225 e 360 CV, quest’ultima riservata alla super prestazionale 508 PSE. Il lancio commerciale della Nuova 508 in Italia avverrà nel mese di giugno e i prezzi di listino partiranno da 42.170 euro.