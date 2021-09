Ora Cat, la compatta cinese che sfida la Fiat 500e

Great Wall è un Gruppo automobilistico che già conosciamo, leader nella produzione di SUV di successo di cui abbiamo già parlato in passato. Ne giorni scorsi abbiamo visto la partecipazione dell’azienda al Salone Auto di Monaco, primo evento del settore in Europa dopo il grande stop dovuto al Covid-19.

Il brand cinese ha rafforzato la sua presenza nel Vecchio Continente con l'introduzione dei marchi Wey ed Ora. Nei primi mesi del 2022 verrà aperto il primo rivenditore europeo per il brand Wey a Monaco di Baviera. Ma non è tutto, la Casa, insieme alla Wey Coffee 01 (SUV premium ibrido plug-in), presenta anche la nuova compatta elettrica cinese, Ora Cat. Auto che arriverà in Italia entro fine anno e che avrà una potenza dichiarata di 171 cavalli e 250 Nm di coppia, e 400 km circa di autonomia, grazie alla batteria da 63 kWh.

Il Gruppo Great Wall ha deciso di sfruttare la vetrina dell’IAA Mobility 2021 di Monaco per lanciare in Europa i suoi nuovi marchi: Ora, focalizzato sulle auto elettriche, e Wey, dedicato ai SUV premium di alta gamma. La nuova compatta elettrica Ora Cat si potrà prenotare dalla fine di quest’anno e arriverà entro la prima metà del 2022, pronta per sfidare le nostre elettriche europee di grande successo, come la 500.

L’auto pesa 1.510 kg, ha il passo lungo 256 cm, è alta 1.59 metri, larga 1.82 e lunga 4.23 m. La Casa ha curato particolarmente l’estetica, che riprende quella di alcune auto classiche del passato; la prima che ci viene in mente è il Maggiolino di Volkswagen, che oggi è fuori produzione. L’elettrica cinese presenta linee pulite e morbide, al frontale vediamo fari tondeggianti e due griglie cromate. La coda sporge lievemente e mostra fanali rotondi.

Uno sguardo anche agli interni dell’auto, la Ora Cat mostra il suo aspetto vintage anche nell’abitacolo. Volante a due razze e sedili con motivo a strisce verticali. Display touch da 20,5” al centro della plancia unito all’lcd circolare, che è il quadro strumenti. Un occhio di riguardo da parte di Great Wall sui sistemi di assistenza alla guida. Il fulcro della Ora Cat è il nuovo chip Snapdragon 8155, in grado di elaborare tutte le informazioni captate dai molteplici sensori in auto (12 ultrasuoni e 5 radar) e dalla telecamera a 360 gradi.