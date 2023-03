La ‘open space’ Suzuki ora diventa anche ibrida

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Suzuki presenta la nuova generazione di Swace Hybrid.

Suzuki lancia la nuova versione Hybrid di Swace: il modello open space della Casa nipponica viene dotato di una nuova tecnologia ibrida con la potenza massima che sale a 140 CV, mantenendo però gli stessi consumi di sempre.

A due anni di distanza dal suo lancio sul mercato italiano, arriva il primo aggiornamento per Swace Hybrid con numerose migliorie che vanno a esaltare tutto il suo dinamismo, rendendola ancora più performante e sicura sia per il conducente che per i passeggeri.

Il lavoro svolto dai tecnici della Casa di Hamamatsu ha portato la Swace Hybrid alla nuova generazione, puntando ulteriormente sulla sicurezza e l’efficienza, due caratteristiche che rendono questo modello ideale per chi cerca un’auto al tempo stesso confortevole, versatile e comoda, perfetta per ogni tipo di viaggio con tutta la famiglia.

Le novità della Suzuki Swace Hybrid

Una delle novità più importanti della nuova generazione di Swace Hybrid si trova sotto il cofano: i tecnici hanno perfezionato il sistema ibrido, rendendolo più performante senza il bisogno di scendere a compromessi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni.

Il motore è rimasto invariato: un 1.8 a benzina da 98 CV di potenza. Le innovazioni riguardano il comporto elettrico: il propulsore è passato da una potenza di 53 kW a 70 kW. Questi numeri si traducono in un aumento della potenza massima complessiva del powertrain del 15% rispetto alla generazione precedente.

Maggiore potenza non significa maggiori emissioni, tutt’altro: in base ai severi cicli omologativi di riferimento, le emissioni di CO2 sono state migliorate e si attestano tra i 102 e 104 gr/km. Con le novità apportate da tecnici e ingegneri, la Swace è ancora più scattante: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 9,4 secondi.

La nuova messa a punto del sistema ibrido, inoltre, migliora la rumorosità del propulsore e il comfort di marcia, permettendo al motore termico di girare a regimi più bassi sia in fase di spinta che a velocità di crociera. In generale sono state rese più vivaci le risposte agli interventi sull’acceleratore, migliorando anche il feeling di guida.

Nuova Swace Hybrid: allestimenti e prezzi

Sulla Swace si confermano gli altissimi standard di sicurezza che accomunano tutti i modelli del listino Suzuki: la nuova generazione, infatti, beneficia di una serie di upgrade dei sistemi di assistenza alla guida, come la telecamera frontale che adesso copre un campo visivo più ampio e più profondo con uno sguardo grandangolare all’ambiente circostante.

Il sistema “Attentofrena” è in grado di agire anche in maniera direzionale, andando a rilevare potenziali pericoli in concomitanza degli incroci oppure in caso di svolta, prevenendo così il rischio di eventuali collisioni laterali: una funzionalità molto efficace soprattutto nel traffico cittadino.

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki

Parlando di esterni, i designer non hanno voluto stravolgere l’aspetto filante della carrozzeria della Swace che appare raffinata, dinamica e sportiva. Gli interventi hanno riguardato la coda e il frontale, senza toccare le lamiere: a livello del paraurti posteriore compaiono nuove modanature cromate, che aggiungono eleganza e sportività alla vista d’insieme. Il gruppo ottico anteriore full LED, inoltre, incrementa la sicurezza di marcia.

Suzuki, dopo aver presentato la versione cinque porte della Jimny, ha già dato il via agli ordini della nuova Swace Hybrid, disponibile nei concessionari in due livelli di allestimento: la Swace Hybrid Cool con un prezzo di listino di 32.500 euro, e l’allestimento Top a 35.000 euro.