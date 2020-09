Opel Zafira e-life elettrica: i prezzi in Italia

editato in: da

Il mercato delle monovolume vede un nuovo modello completamente elettrico, si tratta della Opel Zafira e-Life, modello di punta per comfort e flessibilità combinate con stile e carattere. Offre tutti i vantaggi della “lounge su ruote” del brand, insieme a quelli dell’elettrico.

L’auto arriva fino a nove posti ed è proposta in tre lunghezze (Small, Medium, Large), la maggior parte delle versioni di Opel Zafira-e Life ha un’altezza di 1,90 m e possono quindi accedere ai garage sotterranei. Questa possibilità, insieme all’opzione del gancio di traino, consente a Opel Zafira-e Life di trainare rimorchi con una portata massima di 1.000 kg.

La potenza sprigionata è di 136 CV e 260 Nm di coppia, Opel Zafira-e Life (lanciata lo scorso anno nella sua quarta generazione con motori tradizionali) offre prestazioni più elevate rispetto alla maggior parte dei veicoli elettrici multiuso (MPV). La velocità massima arriva a 130 km/h; i clienti possono scegliere tra due dimensioni di batterie agli ioni di litio, in base alle loro esigenze: con 75 kWh e autonomia fino a 330 chilometri o con 50 kWh e autonomia fino a 230 km. Le batterie sono sotto il vano di carico dove non compromettono la capacità del bagagliaio.

Un sofisticato sistema di frenata rigenerativa, che recupera l’energia prodotta in frenata o in fase di decelerazione, aumenta ulteriormente l’efficienza. La ricarica di Opel Zafira-e Life è molto facile. Utilizzando una stazione di ricarica di 100 kW di potenza in corrente continua (CC), sono necessari circa 30 minuti per raggiungere l’80% dello stato di carica (circa 45 minuti per la batteria da 75 kWh). Opel offre caricabatterie di bordo che garantiscono che il tempo trascorso in carica sia il più breve possibile e che la batteria abbia una lunga durata.

Con le funzioni di controllo remoto elettronico “OpelConnect”, i clienti possono utilizzare il proprio smartphone per controllare lo stato di carica della batteria o programmare i tempi di ricarica e condizionamento dell’aria.

Opel offrirà Zafira-e Life in tre lunghezze, ognuna su misura per le esigenze del cliente e disponibile con un massimo di nove posti. Sono disponibili configurazioni con cinque, sei, sette o otto sedili in pelle. La nuova monovolume Opel elettrica è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida. I sensori a ultrasuoni nei paraurti anteriore e posteriore avvisano il conducente di ostacoli durante il parcheggio. L’immagine della telecamera posteriore appare sullo specchio interno o sullo schermo touch da 7 pollici.

L’ampio schermo touch è dotato di infotainment Multimedia e Multimedia Navi. Entrambi i sistemi dispongono dell’integrazione del telefono tramite Apple CarPlay e Android Auto. Opel Zafira-e Life è disponibile in Italia al prezzo di listino di soli 49.910 euro, che diventano 31.678 euro grazie all’Ecobonus statale e agli incentivi Opel in Italia.

Tutte le versioni di Opel Zafira-e Life beneficiano infatti dell’Ecobonus statale di 8.000 euro per veicoli elettrici a zero emissioni. Considerando l’offerta lancio di Opel in Italia che prevede uno sconto del 21% in caso di rottamazione, valido per contratti entro il 30 settembre 2020, si può ottenere uno sconto di oltre 18.000 euro.