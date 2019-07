Opel Vivaro, arriva la nuova generazione

editato in: da

È in arrivo la nuova generazione di Opel Vivaro che rispetto al modello precedente oggi è disponibile in tre lunghezze differenti.

Il nuovo modello ha una portata superiore di 200 kg e una massa rimorchiabile che arriva a 2.500 kg, per cui trasporta mezza tonnellata in più. In opzione è disponibile una gamma molto ampia di sistemi di assistenza e di tecnologie avanzate, come ad esempio la telecamera posteriore con visione a 180 gradi, il controllo della trazione IntelliGrip, il sistema multimediale Infotainment.

La nuova generazione di Opel Vivaro è disponibile in quattro versioni di base, quella d’ingresso è Classico, con un prezzo di partenza di 21.620 euro. Vediamo poi Vivaro Cargo S, con l’apertura FlexCargo in opzione, che permette di trasportare oggetti lunghi fino a 3.32 m, invece di 2.16 m. Lo schienale del sedile centrale può essere abbattuto e utilizzato come tavolino, per cui questo furgone diventa velocemente una sorta di ufficio mobile.

Il nuovo Vivaro è disponibile anche in versione doppia cabina, con due file di sedili per un massimo di sei posti, a partire da 23.870 euro. Vivaro in versione doppia cabina FlexSpace viene proposto a partire da 25.220 euro e offre una flessibilità superiore. La terza versione è Opel Vivaro Life, in vendita a partire da 22.209 euro, la scelta ottimale per il trasporto di passeggeri, arriva infatti fino a nove posti ed è usato spesso per trasportare i lavoratori in cantiere o i dipendenti in ufficio. E poi c’è l’ultima versione Pianale Cabinato, su cui installare numerosi allestimenti.

I motori sono tutti con certificazione Euro 6d-TEMP e vanno da 1.5 a 2.0 litri con livelli di potenza da 102 cavalli a 177 CV. Sono abbinati ai cambi manuali a sei rapporti ad attrito ridotto o alla trasmissione automatica a otto velocità, con innesti particolarmente fluidi che aumentano l’efficienza del veicolo. Il nuovo Opel Vivaro vanta grandi stabilità e sicurezza su diverse superfici scivolose, come il fango, la sabbia o la neve, grazie all’IntelliGrip per il controllo della trazione con cinque modalità. Successivamente sarà possibile ordinare Vivaro anche con trazione integrale Dangel. Nel 2020 verrà ampliata la gamma delle motorizzazioni inserendo anche una versione elettrica, aprendo quindi la strada dell’elettrificazione anche ai veicoli commerciali Opel.