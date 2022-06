Opel, già prodotte 500mila unità del SUV di successo

Fonte: Ufficio Stampa Opel Opel Crossland, come è stato rinnovato il nuovo SUV

Che sarebbe stato uno dei più apprezzati sul mercato era chiaro sin dal primo lancio, avvenuto nel 2017: Opel Crossland, che oggi si mostra ancora più elegante grazie all’importante restyling del 2021, ha già superato la soglia delle 500mila unità prodotte. La ricetta del successo del SUV compatto della Casa di Rüsselsheim unisce il design originale e audace di Crossland alla praticità di un veicolo che può arrivare a 1.225 litri di carico. Opel Crossland, inoltre, ha un prezzo accessibile ed è dotato di numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, che garantiscono una guida sicura e rilassata.

Crossland: i numeri del successo

Il pubblico italiano lo ha amato sin da subito: merito del connubio di compattezza e versatilità, che rendono Opel Crossland estremamente spazioso e maneggevole. Con una lunghezza di soli 4,22 metri, il C-SUV col logo del Blitz è tra i più compatti del segmento, ma presenta la massima flessibilità: grazie al Versatility Pack, i sedili posteriori possono scorrere avanti e dietro fino a 15 centimetri, anche separatamente. Ciò consente di portare le dimensioni del bagagliaio da 410 a 520 litri – ben oltre la capienza media delle vetture delle stesse dimensioni – in pochi secondi. Abbassando del tutto i sedili, poi, Opel Crossland diventa ancora più spazioso, raggiungendo lo stratosferico volume di 1.255 litri.

Anche il design ha avuto la sua parte, nello scrivere la storia di successo del C-SUV di Rüsselsheim, in particolare dopo il restyling radicale del 2021, che ha visto il frontale di Crossland trasformarsi grazie all’introduzione dall’inconfondibile Opel Vizor, che integra calandra e fari in un’unica elegante fascia. Il nuovo SUV Opel vanta oggi il design più futuristico della Casa, quello destinato a segnare tutta la produzione degli anni 2020, con un frontale che sembra creato da un solo stampo e un posteriore netto e audace, capace di attirare l’attenzione.

Le eleganti colorazioni scelte per Crossland – Red Rubi, Grey Artense, Blanc Baquise e Vulkan Grey – completano il disegno di un C-SUV dal design puro, in cui grinta e carattere vanno di pari passo con il comfort e la praticità che ci si aspetta da uno Sport Utility Vehicle.

La tecnologia che protegge

Opel Crossland non è soltanto tra i SUV più spaziosi – e stilosi – del segmento: se Opel ha già superato le 500.000 unità prodotte è anche perché il SUV compatto dispone di tecnologie al vertice e dei più innovativi sistemi di assistenza alla guida.

Tra i supporti elettronici di serie ci sono il Cruise Control intelligente con limitatore di velocità e il Sistema di mantenimento della corsia di marcia con riconoscimento dei cartelli stradali. I fari anteriori ALF-LED inoltre migliorano la visibilità ed escludono automaticamente gli abbaglianti quando necessario, eliminando il rischio di “accecare” gli altri automobilisti.

Sono disponibili su Opel Crossland anche il sistema di Allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, la retrocamera panoramica a 180° e l’Head Up display – che proietta le informazioni di viaggio nel campo visivo del guidatore. La sicurezza alla guida è garantita anche dall’esclusivo sistema adattativo di controllo della trazione IntelliGrip – che mette la forza del motore dove serve per avere la massima aderenza in qualunque condizione.

Opel Crossland, prodotto nello stabilimento di Saragozza, viene offerto a partire da 22.900 euro. E la Casa tedesca ha già annunciato che il nuovo Crossland sarà presto disponibile anche in versione elettrificata, in linea con la decisione Opel di vendere solo veicoli elettrici in UE a partire dal 2028.