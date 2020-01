Opel presenta tutte le versioni speciali 2020

editato in: da

Opel, dopo 11 generazioni arriva l'Astra più efficiente di sempre

Per il 2020 Opel ha deciso di proporre degli allestimenti unici dedicati proprio all’inizio del nuovo decennio, gli anni Venti. Le versioni Opel 2020 avranno una dotazione particolarmente ricca che tutti i clienti apprezzeranno.

Le auto speciali saranno i suv Grandland X e Crossland X e la nuova Astra, ordinabili quindi nelle nuove versioni Opel 2020 che dispongono di numerose funzioni di sicurezza, di un nuovo design e di dotazioni comfort d’eccezione. Tutti i modelli verranno offerta, in Italia a partire dal mese di febbraio, con i nuovi pack personalizzati.

Vediamo qualche dettaglio, Opel Grandland X offre già di serie sistemi di assistenza come il Cruise control con limitatore di velocità intelligente, il Sistema per il mantenimento della corsia di marcia e il Riconoscimento dei cartelli stradali. Verrà installato inoltre il sistema di infotainment Radio R 4.0 IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, con schermo touch a colori da 7’’. La nuova versione 2020 avrà un prezzo di listino a partire da 28.600 euro e in aggiunta il park pilot anteriore e posteriore e la telecamera posteriore. Grandland X è già un suv di successo ed è molto elegante, lo stile viene esaltato ora grazie ai cerchi in lega da 17’’ in Technical Grey, alla protezione sottoscocca silver e agli elementi cromati sull’anteriore e sul posteriore.

Per quanto riguarda invece Opel Astra versione 2020, l’auto monta telecamera anteriore Opel Eye e fari anteriori con Led, per un prezzo di listino a partire da 23.550 euro. È compreso il sedile ergonomico con certificazione AGR lato guidatore con 8 regolazioni. Crossland X in versione speciale Opel 2020 attira tutti gli sguardi a sé grazie ai montanti centrali color nero lucido, al profilo cromato lungo il tetto, alle protezioni sottoscocca color silver e ai cerchi in lega da 16’’ a 4 razze doppie. Tecnologia Led utilizzata per i fari anteriori e posteriori e per la luce diffusa nella console centrale e nelle portiere anteriori. Il prezzo di listino parte da 21.150 euro.

I clienti hanno anche la possibilità di personalizzare la versione speciale Opel 2020 e portarla a un livello superiore con diversi pack. Su Grandland X ci sono il Function Pack con i sedili ergonomici e gli schienali Flexfold dei sedili posteriori e il Comfort Pack. Su Astra e Crossland X questo pacchetto comprende volante in pelle riscaldabile, sedili riscaldabili e fendinebbia.

L’Assistance Pack invece è quello che aumenta la sicurezza a bordo. Su Opel Crossland X comprende l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni e il terzo poggiatesta posteriore. Su Opel Astra il Riconoscimento cartelli stradali con Rilevamento pedoni, l’Assistente al parcheggio automatico, l’Allerta angolo cieco laterale e la Telecamera posteriore con linee guida dinamiche. Su Opel Grandland X il Controllo automatico della velocità e l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Rilevamento pedoni, l’Allerta in caso di involontario superamento dei limiti di carreggiata e il Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. Infine l’Innovation Pack Opel 2020 abbina nuove tecnologie di illuminazione a sistemi di infotainment top di gamma.