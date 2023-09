Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Opel svela tre nuovi modelli al Salone di Monaco

Opel sarà una delle principali protagoniste di IAA Mobility 2023: in occasione del Salone di Monaco di Baviera, infatti, il marchio tedesco del Gruppo Stellantis ha annunciato la presentazione, in anteprima mondiale, di tre nuovi modelli. Tra gli stand della fiera ci sarà la possibilità di ammirare, per la prima volta, la nuova concept car Opel Experimental. Al progetto inedito si affiancheranno due elettriche: la rinnovata Opel Corsa Electric e la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric, una delle prime station wagon a zero emissioni.

Una concept car visionaria

Tra le novità del Salone di Monaco, che aprirà le porte al pubblico il prossimo 5 di settembre, ci sarà spazio anche per la Opel Experimental. Si tratta di una concept car che sarà svelata, in anteprima, nel corso dell’incontro con la stampa che Opel ha in programma il 4 settembre.

Il progetto anticipa il futuro di Opel, almeno dal punto di vista del design, proponendo un’evoluzione delle linee che caratterizzano la gamma attuale del marchio, all’insegna di pulizia e minimalismo. C’è anche il nuovo logo Blitz, accompagnato da una forma luminosa e da un’ala allungata sull’asse orizzontale.

Opel Experimental è un crossover con forme che confermano la grande importanza di soluzioni aerodinamiche sempre più efficienti. All’interno dell’abitacolo, invece, c’è grande attenzione allo spazio, con ingombri minimi e persino un volante che, quando non utilizzato, si ripiega per lasciare più libero il guidatore.

Due nuove elettriche

Opel porterà al Salone di Monaco anche due nuove auto elettriche. La prima novità è rappresentata dalla Opel Astra Sports Tourer Electric. Si tratta di una delle prime station wagon elettriche ad arrivare sul mercato. Il modello è derivato direttamente dalla nuova Opel Astra Electric, da cui riprende il motore da 156 CV e 270 Nm.

La station wagon ha un volume di carico di 516 litri che, abbattendo i sedili, arriva fino a 1.553 litri. Opel ha lavorato molto anche sull’ottimizzazione del peso: la station wagon a batteria, infatti, ha una massa di appena 1.760 chilogrammi, risultando tra i modelli più leggeri del suo segmento di mercato. Da notare anche una velocità massima di 170 km/h, superiore rispetto a molti modelli concorrenti.

Alla fiera tedesca c’è il debutto anche della nuova Opel Corsa Electric che si rinnova nel design e nei contenuti. Tra le novità, disponibile su richiesta del cliente, c’è il nuovo cruscotto completamente digitale che include l’infotainment, con piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm.

La nuova evoluzione della city car di Opel arriva sul mercato in due varianti. La prima ha un motore da 136 CV e un’autonomia di 354 chilometri nel ciclo WLTP. La seconda, invece, ha un motore da 156 CV e porta l’autonomia fino a 402 chilometri.

A completare lo stand di Opel al Salone di Monaco di Baviera ci sarà spazio anche per altri progetti, come i quadricicli Opel Rocks e-XTREME e Rocks Electric KARGO e la Opel Corsa Rally Electric disegnata da Elisa Klinkenberg, che andranno ad arricchire un’esposizione ricca di novità per la Casa tedesca.