Opel Mokka X, il suv si rinnova e diventa elettrico

Opel si prepara a lanciare una nuova generazione di Mokka X, il suv compatto che avrà anche una variante elettrica del tutto inedita.

Grazie agli investimenti da parte del gruppo PSA, che ha acquistato il brand da General Motors, Opel sta vivendo un momento d’oro e si appresta a registrare l’arrivo di tante novità sul mercato nei prossimi anni. In rampa di lancio la nuova generazione dell’Opel Mokka X.

Il gruppo PSA ne ha confermato la realizzazione, con alcune differenze sostanziali rispetto alle precedenti versioni. Al contrario dei modelli attuali, realizzati in Spagna, i nuovi verranno prodotti negli stabilimenti di Poissy, in Francia, ed utilizzeranno la piattaforma CMP della DS3 Crossback.

Nei piani della casa di Rüsselsheim am Main, c’è la realizzazione di una Opel Mokka X che si presenterà in una veste più grande rispetto ai modelli che vediamo attualmente su strada. L’obiettivo è quello di differenziarsi in maniera più netta rispetto alla Crossland X, in modo tale da coprire al meglio tutto il mercato dei SUV e dei crossover compatti, che da diversi anni a questa parte rappresenta una miniera d’oro per tutte i costruttori europei.

C’è grande interesse attorno a quella che sarà la novità principale da parte di Opel, ovvero il lancio di un’inedita variante elettrica di Opel Mokka X. Questa, in futuro, potrebbe diventare uno dei punti di forza dell’intera gamma dei SUV tedeschi, in grado di rivolgersi alla clientela che cerca un Urban SUV completo e versatile, grazie alle sue dimensioni compatte.

L’arrivo di una variante elettrica della Mokka X prosegue il trend di Opel che da tempo si sta dedicando a diversi progetti a zero emissioni, come la variante elettrica della nuova Corsa. La casa tedesca vuole assumere sempre di più un ruolo strategico nel mondo della mobilità elettrica con il piano ‘Pace!’ che comprende, tra l’altro, anche lo sviluppo di nuovi modelli a propulsione elettrica.

Tutte le nuove versione dell’ultima generazione di Opel Mokka X, compresa quella elettrica, dovrebbero arrivare sul mercato con qualche mese di ritardo rispetto alle altre varianti del nuovo SUV di Opel, previste per la fine dell’anno scorso.