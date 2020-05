Opel Mokka: ultimi ritocchi per la nuova generazione

editato in: da

Tra gli obiettivi di progettazione del nuovo Opel Mokka ci sono prima di tutto l’alta qualità, il dinamismo e l’efficienza. Con la loro tipica precisione, gli ingegneri tedeschi hanno dato gli ultimi ritocchi al bestseller di nuova generazione.

Il nuovo suv sta subendo le ultime modifiche, per un comfort acustico ottimale negli interni, un’eccellente sicurezza di guida alle alte velocità e il caratteristico tocco Opel nella sensazione di guida. Fin dal mese di febbraio, gli esperti Opel che operano sul telaio, i gruppi motopropulsori, l’elettronica e l’illuminazione stanno usando l’inverno artico per la messa a punto dei telai e dei sistemi di assistenza su laghi ghiacciati e strette strade di campagna nella Lapponia svedese.

Il design del nuovo Opel Mokka è completamente rivoluzionato, basato sulla piattaforma altamente efficiente multi-energia CMP, che permette l’uso di motorizzazioni 100% elettriche e di motori a combustione interna. Il peso del veicolo è ridotto e la stabilità dinamica è elevata. Su Opel Mokka elettrico, le batterie sono installate in basso nel pianale del veicolo, il che abbassa il baricentro e aumenta la rigidezza torsionale di un ulteriore 30%.

Le auto in fase di progettazione sono ancora camuffate con la grafica 3D in verde e nero, che sfuma i contorni. La filosofia Opel è all’insegna di una guida sicura e rilassante anche in autostrada. Una Opel deve rimanere sempre facilmente controllabile e divertente da guidare, anche al suv Mokka non mancheranno queste peculiarità.

Oggi il nuovo Opel Mokka è pronto per sostenere gli esami finali presso il Test Center. Il comfort di marcia e l’acustica interna devono rimanere inalterati anche nei percorsi più difficoltosi. L’auto presenta un rumore stradale basso per un comfort acustico ottimale, aumentato grazie ai materiali di alta qualità degli interni.

Le sospensioni McPherson con due tiranti sono di serie e forniscono ulteriore rigidità nella parte anteriore, aggiungendo un tocco in più di precisione e agilità. Nuovo Opel Mokka gira con facilità nelle curve più strette. Il suv ha superato anche la prova estrema, la pista ovale per l’alta velocità. Un test che richiede una perfetta stabilità a tutte le velocità e un enorme vantaggio in termini di sicurezza quando si guida a velocità inferiori nella vita di tutti i giorni. Nuovo Opel Mokka ha già superato questo test a pieni voti, ma le prove su strada continueranno fino all’estate. Nuovo Opel Mokka sarà disponibile dall’inizio del 2021.