Opel Mokka, il grande successo del SUV che guarda al futuro

Nonostante sia da poco negli showroom Opel, la seconda generazione della Mokka sta ricevendo un’ottima accoglienza da parte dei clienti, merito dell’attenzione al design innovativo e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il disegno vuole essere “Bold and Pure” vale a dire Audace e Puro: uno stile moderno che trasmette energia e dinamicità seguendo il futuro verde della mobilità.

Tutte le versioni della Mokka sono dotate di fari a led di ultima generazione, mentre i fari IntelliLux adattivi sono disponibili come optional: questi sono formati da 14 elementi che illuminano la strada con un fascio profondo. Inoltre, i fari abbaglianti, quando attivati, si accendono e spengono in modo automatico per non infastidire gli altri guidatori.

All’interno, linee semplici e pulite fanno da contorno alle tecnologie più avanzate: il Pure Panel è intuitivo e i moderni monitor danno continuità agli elementi presenti sulla plancia. I comandi consentono a chi guida di non perdere mai l’attenzione dalla strada. Il comfort a bordo è assicurato da diversi tipi di sedili ergonomici regolabili e sarà possibile equipaggiare la Mokka con dei sedili sportivi in Alcantara o in pelle totale, anche in versione riscaldata. Il freno a mano elettrico e il cambio automatico contribuiscono a mantenere un design all’insegna della purezza, inoltre i comandi per Apple CarPlay e Android Auto sono integrati nel volante.

Interessante anche il servizio OpelConnect offerto dalla Mokka. Grazie alla Live Navigation 2 sarà possibile seguire il traffico in tempo reale e si avrà la possibilità di assistenza diretta in caso di guasti. Inoltre, l’attivazione di airbag o dei tensionatori delle cinture comporterà una chiamata automatica al servizio di emergenza e sicurezza.

Vasta la gamma dei motori. A partire dal più “green” ovvero il 100% elettrico di Mokka-e: la batteria di trazione da 50 kWh arriva fino a 324 km di autonomia ed è dotata di 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia, andando da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Il piacere di guida è assicurato anche per quanto riguarda i tempi di ricarica: solo 30 minuti per caricare l’80% della batteria tramite le colonnine di ricarica veloce a corrente continua di 100 kW.

I clienti che preferiscono i propulsori endotermici potranno scegliere tra il 1.2 turbo a benzina da 3 cilindri di classe PureTech che sviluppa 100 CV o, in alternativa, lo stesso in grado di erogare fino a 130 CV (e che abbiamo provato per voi). Quest’ultimo potrà essere equipaggiato con cambio automatico AT8. Non solo benzina, la Mokka infatti è disponibile anche con il 1.5 diesel da 110 CV e 250 Nm di coppia.

Sono 4 i diversi allestimenti a disposizione per gli interessati, con un prezzo di listino che parte da 22.550 euro per arrivare ai 35.250 euro della Mokka-e.