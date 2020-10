Opel Mokka, la First-Edition si prenota online

editato in: da

Nuovo Opel Mokka, elettrico e innovativo: svelata la seconda generazione

Sta per arrivare la nuova generazione di Opel Mokka che, in soli 4,15 metri di lunghezza, racchiude tutte le ragioni delle elevate aspettative della Casa, sottolineate dall’audacia delle linee che il SUV esprime alla perfezione.

Grazie all’inconfondibile Opel Vizor e al profilo atletico, il design esterno dimostra una personalità molto avvincente, quella che chiede il pubblico più esigente. Un carattere che la plancia Pure Panel conferma negli interni, grazie agli schermi digitali raccordati che soddisfano allo stesso tempo minimalismo e completezza di informazioni. La gamma motori però è senza dubbio quella che dimostra quanto il Nuovo Opel Mokka sia il portabandiera di un futuro che è già iniziato, con la possibilità di scelta tra benzina, Diesel o 100% elettrico.

Lo stesso dimostrano anche le numerose tecnologie di ultima generazione. Dalla sicurezza degli ADAS, ai fari a matrice di Led IntelliLux, oltre ai sistemi di infotainment avanzati. Nuovo Opel Mokka offre anche l’esclusivo comfort dei sedili disponibili in tessuto, Alcantara e pelle, con funzione massaggiante per il guidatore. La Casa vuole premiare chi gioca d’anticipo, grazie a un’edizione speciale di pre-lancio proposta con preziose opzioni offerte al 50% del prezzo di listino.

In arrivo a marzo 2021 grazie alla prenotazione online due varianti che si prestano ad esprimere il valore aggiunto del SUV. Vediamo Opel Mokka GS LINE+ con il motore benzina 1.2 turbo declinato in 100 CV e 130 CV con cambio manuale a 6 rapporti o Automatico AT8 ad 8 rapporti per il 130 CV. C’è anche la versione Diesel 1.5 da 110 CV e cambio manuale a 6 rapporti. La ‘First Edition’ ha Cofano Nero, Keyless Passive Entry & Passive Start, Navi Pro”, Park&Go Pack e Intellilux Led Matrix.

La versione 100% elettrica Opel Mokka-e Ultimate è una soluzione vantaggiosa, che comprende Cofano Nero, Park&Go Premium Pack e Wireless Charger. La prenotazione online garantisce un esclusivo vantaggio, poiché sono compresi fornitura e montaggio della colonnina di ricarica da 7,4 kW. I vantaggi di ‘First Edition’ proseguono con l’assicurazione RCA gratuita per 1 anno.

La prenotazione on-line è semplice e intuitiva, grazie ad un configuratore raggiungibile dalla homepage o dalle pagine prodotto di Nuovo Opel Mokka e Nuovo Opel Mokka-e. Dopo aver scelto la versione preferita, basta creare il proprio profilo e procedere con il pagamento di un deposito di 500 euro. Poi il concessionario di zona manda un invito in showroom per finalizzare il contratto e effettuare l’ordine.