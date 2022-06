Opel Mokka-e, gli incentivi premiano il SUV di successo

Opel Mokka è uno dei SUV più amati sul mercato, il gradimento verso quest’auto speciale è dimostrato dall’oltre un milione di unità vendute dal momento del lancio. La seconda generazione del popolare di questo modello unico continua a rimanere un punto di riferimento nel settore dei SUV compatti, oggi uno dei più ampi e amati in assoluto.

La nuova generazione di Opel Mokka

È proprio grazie al grande successo del SUV che Opel ha deciso di mostrare il nuovo corso stilistico del brand proprio a partire da Opel Mokka. L’Opel Vizor, di cui abbiamo tanto parlato, mostra linee pulite e audaci, il nuovo frontale sostituisce la tradizionale griglia con un elemento liscio e scuro, inserito in una cornice dove sono stati inseriti i fari a LED e il nuovo logo. Si nota al primo sguardo la matrice tedesca, espressa attraverso un’esecuzione pura e precisa, che trasmette la tecnologia e l’avanguardia ingegneristica.

Anche all’interno vengono ripresi i concetti stilistici espressi esternamente, il Pure Panel offre purezza e pulizia delle linee, lascia spazio alle informazioni di volta in volta importanti in quel momento della guida. Il doppio schermo forma una superficie continua, sviluppata intorno al guidatore, e mostra i dati di guida, oltre a gestire il comparto infotainment con un tocco futurista che si affida comunque ai tasti fisici per le funzioni principali.

Nella gamma di Opel Mokka si affiancano motori endotermici benzina, diesel e la variante 100% elettrica Opel Mokka-e. La sua batteria da 50 kWh si trova sotto il piano della vettura, a tutto vantaggio della dinamica di guida, senza intaccare lo spazio a disposizione per i passeggeri e i bagagli.

Opel Mokka-e permette di avere 342 km di autonomia, guidando come descritto dal ciclo WLTP1, e il suo motore elettrico dispone di 100 kW di potenza massima, corrispondenti a 136 CV, e 260 Nm di coppia. La disponibilità immediata della coppia rende ancora più divertente guidare Opel Mokka-e. Allo stesso tempo, la completa dotazione di sistemi autonomi dedicati alla sicurezza (ADAS) rientra nel meglio della tecnologia disponibile: i fari a matrice di Led Opel IntelliLux e la Frenata Automatica d’Emergenza con rilevamento pedoni ne sono un esempio.

Opel Mokka e gli incentivi statali

Per i clienti che oggi hanno intenzione di acquistare il SUV che offre un ineguagliabile comfort e benessere a bordo Opel Mokka-e Edition la strada è più facile che mai, grazie all’esclusiva offerta che comprende 3 anni di garanzia, l’assistenza stradale e la manutenzione ordinaria, un anno di ricariche pubbliche illimitate. E non è tutto, si aggiungono anche 8 anni di garanzia della batteria. Completano l’offerta di Opel i 90 giorni per restituirla, con la formula ‘Love it or Return it’. La Casa, sicura del fatto che Opel Mokka-e abbia tutti i requisiti per soddisfare le esigenze dei clienti, lo dimostra offrendo questa rassicurazione.

Grazie agli incentivi statali basta versare un anticipo iniziale di 8.774 euro, con successive 35 rate mensili da 149 euro, e valore futuro garantito da 18.976,76 euro. I nuovi incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, che arrivano al valore di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, danno la possibilità di passare all’elettrico con Opel Mokka-e in modo ancora più conveniente. La promozione è valida fino al 31 maggio 2022.