Opel Mokka, comfort e benessere ai massimi livelli

Opel Mokka-e, la variante 100% a zero emissioni del SUV di successo della Casa tedesca, è l’auto elettrica perfetta per affrontare le montagne innovate, grazie agli altissimi livelli di comfort raggiunti, tra sedili riscaldabili e tecnologia all’avanguardia.

La versione elettrica di Opel Mokka risulta ideale per chi intende salire su una vettura piacevolmente climatizzata e partire subito, anche quando le temperature al di fuori sono rigidissime. Grazie all’app myOpel, infatti, è possibile programmare il riscaldamento anticipato dell’abitacolo, facendolo direttamente dal divano di casa propria. In questo modo, nel giro di pochi minuti, la vettura raggiunge una temperatura e anche i finestrini vengono sbrinati.

I sistemi di riscaldamento della Opel Mokka-e

Un’altra caratteristica importante di Opel Mokka-e è la sua straordinaria capacità di gestire l’energia in maniera efficiente, in modo particolare d’inverno, così da ridurre il consumo energetico e conservare la massima autonomia necessaria. Quando l’auto è connessa alla rete elettrica tramite la presa domestica, la wallbox o le colonnine delle stazioni di ricarica rapida, basta attivare il controllo della temperatura.

Una volta attivato, l’energia necessaria per il riscaldamento proviene dalla fonte esterna: alla partenza, così facendo, si avrà a disposizione tutta l’autonomia possibile in modalità elettrica. Grazie alla pompa di calore montata nell’equipaggiamento di serie, il calore prodotto in eccesso dai vari componenti della vettura può essere usato per scaldare l’abitacolo senza la necessità di attivare il riscaldamento tradizionale che andrebbe a ridurre l’autonomia a disposizione.

Il comfort a bordo della versione elettrica di Opel Mokka raggiunge i massimi livelli: i sedili sono regolabili in numerose direzioni e possono essere riscaldati in opzione lato guidatore e passeggero. Anche il volante è riscaldabile, così da consentire una guida sicura anche in caso di temperature rigide, permettendo di mettersi subito alla guida della vettura senza aspettare e senza dover indossare dei guani. Il riscaldamento del vano piedi posteriore, inoltre, tiene caldi i piedi di tutti i passeggeri durante la marcia.

Opel Mokka-e, straordinario piacere di guida sulle strade più tortuose

Insieme alle straordinarie e molteplici funzioni di benessere, il SUV elettrico di Opel offre un grande piacere di guida. La vettura è caratterizzata da una tenuta di strada che la rende perfetta per le sinuose strade di montagna e per ogni tipo di percorso. La batteria è situata nel sottoscocca: questa soluzione consente di avere un baricentro basso.

Il motore della Opel Mokka-e è un propulsore elettrico da 100 kW con una potenza di 136 Cv. Grazie al suo motore elettrico, il SUV della Casa di Russelsheim che ha da poco tagliato il traguardo degli 11 milioni di esemplari prodotti di Opel Corsa, ha a disposizione una coppia di 260 Nm da fermo e garantisce il massimo piacere alla guida anche di fronte alle strade può tortuose e impegnative.

A rendere unica la Opel Mokka-e è la sua straordinaria capacità di recuperare energia e di sfruttare le fasi di decelerazione. Il motore elettrico diventa così un generatore, andando a trasformare l’energia cinetica accumulata durante la discesa in elettricità. Inserendo la modalità di guida B, inoltre, aumentano sia il recupero d’energia che la decelerazione.