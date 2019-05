Il premio All-Wheel Drive Car Of The Year 2019 va a Opel Insignia

editato in: da

Grande successo per Opel che si aggiudica il premio All-Wheel Drive Car of the Year 2019 con Insignia.

L’ammiraglia della Casa tedesca trionfa nella categoria riservata alle auto 4×4 fino a 40 mila euro. Si tratta della terza affermazione per Opel che aveva già vinto il titolo in due occasioni con la Mokka X.

Opel Insignia si è aggiudicata il premio All-Wheel Drive Car of the Year 2019 assegnato dai lettori di Auto Bild Allrad. Si tratta di un riconoscimento importante per il marchio di Rüsselsheim, con un modello che ha già il milione di unità vendute, riscontrando molto successo tra le famiglie. L’ultima generazione della Opel Insignia comprende diverse versioni: si va dalla Grand Sport alla Country Tourer, passando per la Sports Tourer. Il fiore all’occhiello della serie è però rappresentato dalla Insignia GSi, il modello top di gamma. Si tratta di un modello sportivo dotato di trazione integrale con torque vectoring e motore diesel Biturbo 210 cavalli da 154 kw. La trasmissione automatica ha otto velocità e le emissioni di CO2 sono pari a 187-186 g/km.

Quella dell’All-Wheel Drive Car Of The Year 2019 si tratta di una vittoria di prestigio per la Casa tedesca, accolta con grande soddisfazione da Christina Herzog, la responsabile Marketing di Opel Germania: “Opel Insignia offre un’esperienza di guida davvero coinvolgente, insieme alla massima sicurezza, soprattutto grazie all’avanzata trazione integrale – ha dichiarato la Herzog – questo premio importante dimostra che lettori e clienti la pensano allo stesso modo. Li ringraziamo per aver dimostrato di apprezzare moltissimo la nostra vettura”.

L’All-Wheel Drive Car Of The Year è un concorso organizzato ogni anno e si divide in dieci categorie di vetture, ognuna a seconda dei livelli di prezzo. Una giuria di esperti seleziona i modelli candidati in una prima fase: le vetture scelte vengono poi sottoposte al giudizio dei lettori che determinano i vincitori dell’anno.

Opel mette a segno una tripletta, vincendo per la terza volta l’All-Wheel Drive Car Of The Year. Durante le edizioni precedenti, il marchio di Rüsselsheim era riuscito ad imporsi due volte, entrambe con la Opel Mokka X. Proprio nelle scorse settimane, la Casa tedesca ha lanciato la nuova generazione del suv compatto in una inedita versione elettrica, proseguendo la strada intrapresa da tempo, dedicandosi sempre con maggiore impegno a diversi progetti a zero emissioni.