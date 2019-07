Opel Insignia, la Country Tourer si distingue per potenza e controllo

editato in: da

Opel Insignia Country Tourer, potenza e controllo

Tra le ammiraglie della Casa Opel conosciamo già molto bene le Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer.

Oggi arriva anche la Country Tourer insieme agli altri due modelli e si distingue per la sua potenza e la sua grande velocità ma anche per il gran controllo. Opel stessa paragona queste caratteristiche a quella del judo, “una disciplina che obbliga l’atleta ad una forte concentrazione per ottenere le migliori performance sportive che possa permettersi”.

La nuova Opel Insignia Country Tourer riunisce tutt’e tre queste caratteristiche e lo fa grazie all’asse posteriore con sospensione con cinque bracci, alla nuova architettura con la trazione integrale Twinster, oltre che al nuovo motore elastico e potente alimentato a gasolio 2.0 litri BiTurbo diesel sequenziale, in grado di sprigionare una potenza eccezionale per questa ammiraglia, arrivando infatti a 210 cavalli. L’auto propone inoltre cambio automatico a otto rapporti e 480 Nm di coppia.

Country Tourer è la versione di Opel Insignia più alta dal suolo e che si distingue per i rivestimenti neri che proteggono la carrozzeria, per le piastre sottoscocca anteriori e posteriori e per la predisposizione alla guida fuoristrada. Ancora una volta la Casa paragona le caratteristiche dell’auto a quelle del judo “così come nel judo il corpo dell’atleta è allenato per esprimere con rapidità, Opel Insignia Country Tourer è dotata del telaio FlexRide per supportare le elevate prestazioni con rapidità ed efficienza: il sistema controlla sospensioni, sterzo, risposta dell’acceleratore e punto di cambiata in funzione della modalità di guida selezionata, Standard, Sport oppure Tour attraverso il software Drive Mode Control, questo cuore ed anima del telaio attivo”.

Insignia è l’auto pensata per le famiglie e dedicata al tempo libero, anche grazie agli interni che sono stati pensati per ottenere il massimo dello spazio e della versatilità. Queste caratteristiche le vediamo subito grazie ai sedili anteriori certificabili AGR, quelli posteriori reclinabili con la configurazione 40/20/40 e riscaldabili, e ancora grazie al passo lungo dell’auto e alla grande capienza del bagagliaio che arriva fino a 1.665 litri e che è dotato di portellone con apertura e chiusura automatica, Keyless Open & Start.