Opel Insignia, aprono gli ordini: i prezzi

Nuova Opel Insignia, più ‘luminosa’ e efficiente

Opel ha aperto la possibilità di prenotazioni online per tutti i clienti interessati a Insignia, l’auto è offerta nelle versioni Grand Sport, Sports Tourer e GSi. I prezzi di listino partono da soli € 31.790, la vettura è dotata di aria condizionata e sistema di infotainment Radio multimediale Apple CarPlay e Android Auto compatibile con touchscreen a colori.

Insignia di ultima generazione monta fari LED in grado di offrire una visione ottimale al buio. I sistemi di assistenza come l’avvertimento di collisione frontale con rilevazione di pedoni, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento di corsia aiutano a migliorare la sicurezza dei passeggeri a bordo e degli altri utenti della strada.

L’allineamento del gruppo propulsore inizia con il turbodiesel da 1,5 litri da 122 CV. I prezzi per la versione station wagon con equipaggiamento e motore identici partono da 32.790 €. Xavier Duchemin, Amministratore delegato Vendite, Post-vendita e Marketing, ha dichiarato: “La nuova Opel Insignia sembra fantastica e grazie alla nuova generazione di motori è anche altamente efficiente. Il nostro fiore all’occhiello offre numerose tecnologie leader della categoria, dalla luce adattiva IntelliLux LED Pixel Light alla trazione integrale con controllo della coppia. Ogni cliente troverà un’Insignia che si adatta perfettamente alle sue esigenze”.

La gamma di finiture si estende da Insignia Edition ed Elegance a GS Line e Ultimate, nonché alla GS Line Plus sportiva e completamente attrezzata. Gli appassionati di alte performance potranno optare per la nuova Insignia GSi con motore turbo benzina da 2,0 litri e 230 CV, cambio automatico a nove velocità, servofreno elettroidraulico, sospensioni meccatroniche FlexRide e trazione integrale a quattro ruote motrici Twinster con regolazione della coppia.

Opel Insignia offre una vasta gamma di sistemi di assistenza e infotainment. Una nuova fotocamera digitale migliora la visione posteriore. Ulteriori sistemi di assistenza includono avviso di collisione con frenata di emergenza automatica e rilevamento pedonale, Lane Keep Assist, avviso di zona cieca laterale, controllo adattivo della velocità di crociera con frenata di emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, assistenza al parcheggio avanzata e display head-up.

L’unità top-of-the-line offre numerosi servizi di navigazione connessa come “Gestione viaggi e guida” e “Navigazione LIVE”, che forniscono informazioni sul traffico online in tempo reale. Gli smartphone compatibili possono essere caricati in modalità wireless. Per quanto riguarda i motori, appartengono a una nuova generazione di propulsori all’avanguardia. I nuovi cambi riducono il consumo di carburante e allo stesso tempo aumentano il comfort. I clienti di Insignia possono scegliere tra un cambio manuale a sei marce, un cambio automatico a otto o nove velocità e una trasmissione stepless che sarà disponibile nel corso dell’anno.