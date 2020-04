Opel Insignia, aperti gli ordini della versione più moderna e efficiente

editato in: da

Nuova Opel Insignia, più ‘luminosa’ e efficiente

Al via gli ordini per la nuova Opel Insignia, auto presentata in anteprima mondiale al Salone di Bruxelles, l’ammiraglia della Casa presenta la sua versione più dinamica, moderna ed efficiente di sempre. È prenotabile in versione berlina Grand Sport, station wagon Sports Tourer e GSi.

Tutti i prezzi della nuova generazione dell’auto sono intesi chiavi in mano e partono da 34.000 euro, nuova Insignia offre climatizzatore e sistema di infotainment Multimedia Radio compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori. I nuovi fari anteriori LED consentono al guidatore di beneficiare di una visibilità ottimale al buio. La sicurezza a bordo e degli altri utenti della strada sono oggi ancora più elevate grazie ai sistemi di assistenza alla guida come l’Allerta Incidente con Rilevamento dei Pedoni e la Frenata Automatica di Emergenza.

Parlando di motori, la gamma presenta il turbo diesel 1.5 da 122 CV, i prezzi della station wagon con equipaggiamento e motore identici partono da 35.000 euro. Xavier Duchemin, Managing Director Sales, Aftersales e Marketing, ha dichiarato: “La nuova Opel Insignia è bellissima e grazie alla nuova generazione di motori è anche molto efficiente. La nostra ammiraglia offre numerose tecnologie al vertice della categoria, dai fari attivi IntelliLux LED Pixel alla trazione integrale con torque vectoring. Ogni cliente troverà Insignia perfetta per le proprie necessità”.

Per quanto riguarda invece gli allestimenti, vediamo Business Edition e Business Elegance e infine la versione Ultimate. I veri sportivi invece potranno decidere di acquistare la nuova GSi con motore turbo benzina 2.0 litri in grado di erogare 230 cavalli e con cambio automatico a nove rapporti. Opel Insignia GSi offre servofreno elettroidraulico, sospensioni meccatroniche FlexRide e trazione integrale Twinster con torque vectoring. Nella gamma Insignia vi sono anche i benzina 2.0 da 200 CV o 230 CV nel caso della GSi e il diesel 2.0 litri quattro cilindri da 174 cavalli.

Gli allestimenti Insignia Business Edition e Insignia Business Elegance vantano numerose dotazioni e sono stati realizzati per soddisfare le necessità delle auto aziendali. La Business Edition ha un prezzo di listino che parte da 34.000 euro, ha fari anteriori con LED e fendinebbia, Riconoscimento Cartelli Stradali e Assistente al parcheggio anteriore e posteriore.

La nuova Opel Insignia è dotata di un’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida e di infotainment, presenta la nuova telecamera posteriore che migliora la visibilità, il sistema Rear Cross Traffic Alert in opzione rende più sicura l’uscita in retro dai parcheggi. Altri sistemi di assistenza sono l’Allerta Incidente con Frenata Automatica di Emergenza e Riconoscimento Pedoni, il Sistema per il Mantenimento della Corsia di Marcia, l’Allerta Angolo Cieco Laterale, il Cruise Control (attivo) con frenata di emergenza, il Riconoscimento Cartelli Stradali, l’Assistente al Parcheggio avanzato e lo Head Up Display.

I nuovi cambi ad attrito ridotto permettono di diminuire i consumi di carburante e aumentano il comfort. La nuova Opel Insignia è pronta per essere acquistata da tutti gli automobilisti interessati alla nuova versione dell’ammiraglia di successo.