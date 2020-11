Opel Grandland X, ecco i nuovi allestimenti

editato in: da

La gamma di Opel Grandland X si allarga con un nuovo schema di allestimenti che arricchiscono le dotazioni di serie del SUV tedesco, permettendo ai clienti di scegliere tra numerose opzioni di configurazioni in grado di soddisfare ogni tipo di esigenze e preferenze. Alla base della nuova offerta c’è una gamma di motori che spazia dai benzina da 130 e 180 cavalli, alla versione diesel, passando per quella ibrida.

I clienti che si affidano al SUV della Casa tedesca possono scegliere tra il cambio manuale a 6 rapporti o con quello automatico AT8. La versione 1.6 benzina da 180 CV associa le sua prestazioni unicamente al cambio automatico, così come le varianti ibride plug-in di Grandland X. Tutti gli allestimenti della nuova gamma sono stati rimodulati per favorire la possibilità di scelta e personalizzazione.

La Business Edition rappresenta l’allestimento di ingresso con dotazioni che rispecchiano la natura competitiva del SUV. Nel nutrito elenco delle dotazioni di serie della Grandland X di Opel che grazie a Corsa ha mantenuto il primato di vendite del segmento B in Germania, non mancano i sistemi per la sicurezza come la segnalazione di abbandono della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità, il controllo automatico della velocità di crociera e la retrocamera con assistenza per il parcheggio.

L’allestimento successivo è il Design Line che aggiunge a Grandland X, presentata da Opel nei mesi scorsi anche nella versione Hybrid4 da 300 cavalli e trazione integrale, dettagli funzionali come i vetri posteriori oscurati e i sensori di parcheggio, oltre al tetto Black. La versione Elegance è caratterizzata dal climatizzatore bi-zona e dal sistema automatico di assistenza al parcheggio incluso nel Park & Go Pack.

Al vertice della gamma Grandland X c’è l’allestimento Ultimate, con cerchi in lega da 18 pollici e i fari anteriori a LED auto-adattivi. In questa versione l’accesso alla vettura non necessita delle chiavi e il portellone si apre elettricamente. Tra i comfort, inoltre, c’è quello del parabrezza riscaldabile.

Nella variante Ultimate, il SUV della Casa tedesca ha una lista infinita di opzioni incluse, come la telecamera posteriore a 360 gradi che aiuta il conducente nelle manovre di parcheggio. Inclusi anche tutti i servizi live di Opel Connect, comprese le e-call. Gli interni, infine, sono rifiniti in tessuto Alcantara, con il sedile del guidatore che dispone di specifiche funzioni come la regolazione manuale della lunghezza della seduta, il supporto lombare e l’inclinazione della seduta regolabili elettricamente.