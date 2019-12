Opel Grandland X: in arrivo anche il motore plug-in hybrid

editato in: da

Opel Grandland X è uno dei modelli che fanno parte dell’offensiva elettrica Opel, la tecnologia ibrida plug-in su questo modello è già stata annunciata la scorsa estate, lo abbiamo visto nel mese di agosto.

Oggi finalmente la nuova motorizzazione arriva su Opel Grandland X, un powertrain composto da un motore 1.6 turbo benzina in grado di erogare una potenza eccezionale di 180 cavalli e un’unità elettrica invece da 110 cavalli, l’auto ha cambio automatico e arriva a sprigionare la potenza totale di 224 cavalli. La vettura raggiunge la velocità massima di 225 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9.8 secondi.

La gamma Opel Grandland X quindi si amplia con l’arrivo della versione plug-in hybrid, la variante elettrificata del suv di successo, con trazione anteriore. La Casa ne aveva annunciato l’arrivo già da tempo e finalmente oggi siamo pronti ad accoglierla sul mercato. L’arrivo del suv tedesco con motorizzazione ibrida quindi è ormai ufficiale, oltre ai 224 cavalli di potenza, l’auto vanta 360 Nm di coppia massima.

Il consumo dichiarato dalla Casa è di 1.4- 1.5 l/100km (nel ciclo WLTP), con emissioni di CO2 che si attestano tra i 31 e i 34 g/km. La capacità del pacco batteria è di 13.2 kWh, l’autonomia garantita in elettrico arriva quasi a 60 km. Opel Grandland X plug-in Hybrid offre inoltre tre modalità di guida, Electric, Hybrid e Sport.

Selezionando la prima l’utente può circolare senza emettere missioni, con la modalità hybrid invece è garantita l’efficienza dei consumi, mentre viaggiando con la Sport l’auto sfrutta al massimo la potenza del motore. Opel Grandland X ibrida verrà venduta in Germania al prezzo di 43.440 euro, ma ancora non sappiamo quale sarà il prezzo proposto per il mercato italiano. È necessario attendere ancora del tempo, tra qualche mese la Casa annuncerà il prezzo di listino del grande suv nella versione elettrificata anche sul nostro mercato.

Opel quest’anno, con le sue anteprime mondiali allo IAA Frankfurt International Motor Show, ha dimostrato che il futuro automobilistico è ricco di varietà. All’evento tedesco abbiamo visto, tra le protagoniste Opel, la presentazione della nuova Corsa, della Grandland X ibrda e della nuova Opel Astra, tutte su misura per le esigenze dei clienti.