Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Opel Grandland Gse è protagonista di un viaggio da Milano a Corvara

La gamma Opel è sempre più elettrificata: il brand tedesco può oggi contare su un’ammiraglia in grado di garantire alte prestazioni, anche con costi di gestione ridotti. Si tratta della Opel Grandland GSe, modello oramai di riferimento per la Casa. Il SUV tedesco è dotato di un sistema plug-in hybrid ad alta efficienza, in grado di garantire fino a 63 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni.

Ibrida, potente ed efficiente

La Opel Grandland GSe è un modello pensato per garantire ottime prestazioni, costi ridotti e lunghe percorrenze. Per mostrarne le potenzialità, Opel ha portato la sua ammiraglia “in vacanza”, con un viaggio da Milano a Corvara, in Alto Adige, da cui sono tratte le immagini proposte nell’articolo.

Il viaggio è l’occasione giusta per mettere alla prova la Opel Grandland GSe, modello che si pone al vertice del listino dell’Opel Grandland. Il SUV del brand tedesco, sempre più elettrificato come dimostra il lancio recente dell’Opel Astra elettrica, può contare su di un motore turbo benzina che viene affiancato da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 300 CV.

Le prestazioni sono più che soddisfacenti con una velocità massima di 235 km/h (e ben 135 km/h in elettrico) e uno scatto 0-100 km/h completato in 6,1 secondi. A supportare il sistema ibrido c’è un pacco batterie da 14,2 kWh di capacità.

Nel ciclo WLTP, l’Opel Grandland GSe è in grado di garantire un’autonomia di 63 chilometri in modalità Electric, con una guida completamente a zero emissioni. In città, invece, il SUV è in grado di percorrere fino a 80 chilometri con una carica completa della batteria e senza mai accendere il motore benzina.

Per caricare la batteria in modo completo servono meno di 2 ore da wallbox trifase a 7,4 kW. Con una comune presa domestica, invece, servono 5,7 ore per una carica completa. Basta, quindi, una ricarica notturna per ripristinare tutta l’autonomia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

In viaggio spendendo poco

Scegliere la Opel Grandland GSe, modello di riferimento della gamma SUV di Opel insieme alla sempre più apprezzata Opel Mokka, permette di ridurre le spese per gli spostamenti. Il SUV riduce i costi di gestione dell’auto partendo dal bollo che viene pagato solo per i 147 kW (circa 200 CV) del motore benzina e non su tutta la potenza del sistema ibrido.

Nel ciclo WLTP, inoltre, il modello registra un consumo di 1,2 litri di benzina per percorrere 100 chilometri. Alternando le modalità Electric e Hybrid è, quindi, possibile ridurre al minimo la spesa per gli spostamenti, anche quando si esce dalla città.

Nel viaggio Milano – Corvara, inoltre, la Opel Grandland GSe mostra tutte le sue potenzialità. Il primo tratto urbano viene percorso in modalità Electric per poi passare alla modalità Hybrid. Nel test effettuato da Opel viene effettuata una sosta intermedia, presso il ‘Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri’ di Colà di Lazise.

Questa sosta è l’occasione per una ricarica della batteria (con una spesa di 8 euro tramite l’app Enel X Pay per Use). La strada verso la meta viene completata sfruttando la nuova carica disponibile per la batteria che porta a 120 chilometri il totale percorso a zero emissioni.

Complessivamente, nel viaggio da Milano a Corvara vengono percorsi 350 chilometri (più di un terzo in elettrico). Per salire fino agli oltre 2 mila metri del Passo Gardena, inoltre, l’Opel Grandland GSe può sfruttare la sua trazione integrale mentre in discesa c’è la modalità Brake che garantisce un recupero dell’energia in frenata.