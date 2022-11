Opel, l’elegante SUV è l’elettrico più venduto

Fonte: Ufficio Stampa Opel Opel Mokka-e: il successo del C-SUV elegante continua, è il più venduto in Germania

Opel Mokka-e è il veicolo più venduto del suo segmento sul mercato tedesco: il SUV compatto 100% elettrico, che guida il nuovo corso del brand Stellantis, ha superato tutte le altre versioni di Opel Mokka – da sempre una delle auto più amate dello storico marchio del fulmine, fondato a Rüsselsheim am Main nel lontano 1862. Mokka-e è l’incarnazione perfetta della profonda trasformazione in corso in casa Opel, che poggia sulla promessa di diventare un marchio completamente elettrico, almeno in Europa, entro il 2028.

Mokka-e è il più venduto del suo segmento

Nel mese di ottobre, Opel Mokka-e è stato il B-SUV elettrico a batteria più venduto in Germania: dopo il successo italiano trainato dagli incentivi statali per l’acquisto di nuove auto non inquinanti, il SUV compatto sfonda anche sul mercato domestico. Le vendite della versione 100% elettrica dell’amato SUV di Opel rappresentano il 56% del totale, superando per la prima volta le motorizzazioni più “tradizionali”.

Mokka-e è il modello che forse incarna meglio il nuovo corso del marchio, che procede spedito sulla via dell’elettrificazione totale vestito di un nuovo volto: Mokka è stata infatti la prima Opel dotata di Opel Vizor e di Pure Panel, il posto di guida completamente digitale attorno a cui ruota la nuova esperienza di guida targata Opel. I primati del SUV compatto non finiscono qui: Mokka è stata anche la prima vettura del marchio disponibile, sin dall’inizio delle vendite, con trazione completamente elettrica – una scelta premiata dai clienti tedeschi, e non solo.

Mokka-e, il lato divertente della mobilità elettrica

Quella di Mokka, modello di punta della Casa di Rüsselsheim am Main, è già una storia di successi: a pochi mesi dal lancio ufficiale ha conquistato oltre un milione di clienti e si è guadagnata l’ambito premio “Volante d’oro 2021” nella categoria delle migliori automobili al di sotto dei 25.000 euro.

Nel corso della premiazione, il CEO Uwe Hochgeschurtz aveva così riassunto la chiave del successo di Mokka-e: “Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design senza compromessi, Opel Mokka-e rende divertente la mobilità elettrica”. Il caratteristico design “bold and pure” conferisce al SUV compatto una spiccata personalità, fatta di leggerezza e contrasti, che si anima grazie alle importanti prestazioni del motore elettrico da 100 kW/136 CV, capace di sviluppare una coppia di 260 Nm.

Il piacere di guida è amplificato da un’ottima tenuta di strada, che non teme i percorsi più complicati, e da un sistema di frenata rigenerativa all’avanguardia, che rende il C-SUV reattivo nel recupero e scattante su strada.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Opel: autonomia e ricarica rapida da 100 kW

L’autonomia di Mokka-e è stata recentemente potenziata fino a 338 km (ciclo WLTP), e la nostra prova su strada conferma l’efficienza del sistema elettrico Opel: in 160 km di tragitto, tra statali ed Autostrada, Mokka-e ha consumato soltanto il 45% della batteria (in modalità di guida Eco).

È inoltre disponibile – come anche per Corsa-e, Combo-e, Vivaro-e e Zafira-e Life – l’innovativo sistema di ricarica rapida che permette di ricaricare la propria vettura fino a 100 kW in CC presso le stazioni di ricarica pubblica, e portare i livelli della batteria all’80% in soli 30 minuti.

I veicoli elettrici Opel possono essere caricati anche la trifase in CA a 11 kW, tramite wallbox oppure usando un normale cavo domestico: secondo il nostro test, servono circa 90 minuti di ricarica per ottenere 100 km di autonomia caricando Mokka-e da una wallbox casalinga.