Opel Corsa mantiene il primato, è ancora la piccola più venduta

Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

La nuova Opel Corsa continua ad essere la piccola più amata in Germania. Raggiunge quasi quota 7.200 immatricolazioni e resta in testa nel segmento anche a ottobre, per il terzo mese di fila. Secondo le statistiche del Draftfahrt-Bundesamt (KBA), Opel Corsa ha raggiunto una quota del segmento del 15,5%.

Questo significa che quasi una piccola su 6 vendute in Germania nell’ultimo mese è stata una Opel Corsa. Le immatricolazioni di questo modello di eccezionale successo sono aumentate dell’89,7% rispetto al mese di ottobre dello scorso anno. L’auto è molto apprezzata perché efficiente e con dotazioni di vertice, già ad agosto e a settembre aveva occupato il primo posto in un segmento così combattuto in Germania dove, in tutto, da gennaio, sono state immatricolate quasi 41.000 Opel Corsa, un numero che non è stato raggiunto da nessun altro modello della stessa categoria.

Andreas Marx, responsabile Opel per la Germania, dichiara: “Opel Corsa offre tanto piacere di guida e tecnologie di vertice a prezzi accessibili. La nostra bestseller dimostra come la piccola Opel sia adatta all’uso quotidiano e sicura, in versione benzina, diesel o elettrica”. Ma il successo della piccola tedesca non si ferma solo nel suo Paese di nascita, arriva anche in Italia, dove ha visto un aumento del 44% a ottobre e la presenza nella top ten delle auto più vendute nella Penisola.

Un’auto che, oltre a convincere il pubblico, piace molto anche alla critica. Si trova in cima alla classifica delle immatricolazioni delle piccole e ha anche ricevuto uno dei premi più ambiti di tutta l’industria automobilistica: Opel Corsa-e, la vettura elettrica a batteria, è stata premiata con il “Volante d’oro 2020”. E prima era già stata nominata dalla giuria AUTOBEST “Best Buy Car of Europe 2020”, i lettori di Auto Bild l’avevano votata “Auto aziendale dell’anno”, lo scorso autunno, subito dopo essere stata presentata al mercato, aveva anche conquistato il “Connected Car Award 2019” come vettura piccola meglio connessa.

Opel Corsa è stata lanciata per la prima volta sul mercato nel lontano 1982, oggi è arrivata alla sua sesta generazione, nelle concessionarie dalla fine dello scorso anno. Da allora circa un terzo dei clienti privati che hanno acquistato Opel Corsa in Germania ha preferito la versione elettrica.