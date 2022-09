Opel Corsa, modello speciale per i 40 anni

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Modello speciale per Opel, che festeggia i 40 anni di Corsa

Sono passati 40 anni dal lancio sul mercato di Opel Corsa, l’utilitaria della Casa tedesca che ha raccolto un successo enorme nel segmento di riferimento, ma è come se fosse ieri. Un modello che ha fatto la storia dal 1982 a oggi, con ben cinque “aggiornamenti” che hanno portato la prima Corsa A a modernizzarsi fino all’ultima Corsa F del 2019 che però, come annunciato dal marchio, non sarà l’ultimo della dinastia.

In occasione del quarantesimo anniversario dell’auto che ha scritto una pagina indimenticabile del brand, Opel ha presentato il modello speciale Opel Corsa 40 Anniversary che sarà lanciato sul mercato in edizione limitata.

Opel Corsa 40 Anniversary, il modello del giubileo

Dal 1982 a oggi si sono susseguiti cinque modelli di Opel Corsa che, dal primissimo Corsa A all’ultimo Corsa F del 2019, hanno sempre portato una ventata di novità nella serie. Dal primo esemplare all’ultimo, infatti, Opel non si è mai tirata indietro nell’innovare e portare in strada un’auto capace di attirare sempre l’attenzione e, soprattutto, capace di conquistare il mercato (qui vi abbiamo parlato delle vendite record di Opel Corsa). Nell’anno del quarantesimo anniversario del lancio della prima Corsa, la Casa tedesca ha deciso di non far passare inosservato il traguardo mettendo a punto una versione nuova e a edizione limitata di una delle utilitarie di maggior successo della propria storia.

Con una presentazione suggestiva, col nuovo modello allo specchio col primissimo della serie, Opel ha svelato Corsa 40 Anniversary che arriverà sulle strade nella doppia versione elettrica e a motore termico (vi avevamo già parlato dell’aumento significativo dell’autonomia di Opel Corsa-e). Offerta in un nuovo colore della carrozzeria chiamato “Rekord Red”, che ricorda da vicino il rosso utilizzato sulla Opel Corsa A originale, nel nuovo modello viene esaltato il contrasto dato dal tetto nero e dai dettagli di color nero sull’intera auto. Da parte della Casa di Russelsheim, poi, è stato deciso di dare un tocco sportivo all’iconica utilitaria attraverso dei cerchi in lega leggera da diciassette pollici color nero lucido con inserti grigio opaco.

Il modello del giubileo di Opel Corsa non dimentica però il suo glorioso passato declinato, però, in chiave moderna. L’abitacolo della Opel Corsa 40 Anniversary, infatti, è nostalgico e moderno, con gli amanti dell’utilitaria che riconosceranno subito la moderna interpretazione della finitura originale dei sedili in tartan. Come ogni Corsa, poi, questo modello speciale offre numerose funzioni di comfort e di sicurezza di serie: dalla Radio Multimedia (compatibile con Apple CarPlay e Android Auto) ai fari anteriori LED a sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni.

Quanti modelli sul mercato

L’effettivo arrivo sul mercato è fissato per il 14 settembre 2022, data in cui Opel aprirà le vendite online. Il modello del giubileo, infatti, potrà essere ordinato sul web in pochi semplici passi e con pochi clic del mouse. Il fortunato acquirente che riuscirà a far sua l’auto dovrà successivamente scegliere il concessionario dove riceverla e attendere che l’auto venga consegnata.

Chi vorrà avere il nuovo modello che presto arricchirà la gamma di Opel sul mercato dovrà però affrettarsi. Infatti Opel Corsa 40 Anniversary sarà presente in edizione limitata con soli 1.982 esemplari, numero che ricalca appunto l’anno del primo modello di Corsa lanciato dalla Casa. Ogni auto avrà quindi la propria etichetta numerata da 0001 a 1982, posizionata sulla finitura nera della plancia lato passeggero.