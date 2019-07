Opel Corsa elettrica, finalmente in Italia

editato in: da

Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

Opel Corsa ha lanciato di recente la sua sesta generazione e per la prima volta monta la motorizzazione elettrica.

Il costruttore tedesco ha scelto il modello più popolare del brand per portare la mobilità elettrica al di fuori della propria nicchia, era arrivato il momento di farlo. Opel Corsa è un’auto di successo assoluto, fu presentata per la prima volta in anteprima mondiale nel 1982 e da quel momento ne sono stare prodotte più di 13 milioni e mezzo di unità. Oggi la sesta generazione vanta questa propulsione green con un’autonomia di 330 km.

Da oggi Opel Corsa-e arriva finalmente in Italia, tutti la aspettavamo, con la soluzione del noleggio a lungo termine. Si sono aperti anche gli ordini della nuova generazione per gli automobilisti italiani, in concomitanza all’arrivo dell’elettrico. La nuova Opel Corsa-e è proposta sia nell’edizione Edition che nella First Edition, quella di lancio. È possibile prenotare l’auto con 500 euro di deposito per beneficiare di una riduzione di 50 euro sul canone mensile.

Cosa sappiamo sulla nuova Opel Corsa elettrica? La versione Edition, allestimento classico, offre al guidatore molti sistemi di assistenza alla guida e invece la First Edition, studiata per il lancio, presenta in più degli elementi estetici particolari come i cerchi in lega da 17’’ bicolore, il tetto nero e altri elementi tecnologici come la presa USB per ricaricare i propri dispositivi a bordo.

Sbarca in Italia con le proposte di noleggio a lungo termine. Per la versione Edition in piano prevede un canone di 329 euro al mese per 48 mesi e invece la First Edition 369 euro al mese. Per gli utenti che prenotano entro il 30 novembre il prezzo sarà ridotto di 50 euro. Per quanto riguarda la motorizzazione presente sulla nuova Opel Corsa elettrica parliamo di un elettrico in grado di sprigionare una potenza di 136 cavalli e 260 Nm di coppia massima, che dà all’auto la possibilità di scattare da 0 a 100 km/h in 8.1 secondi.

L’autonomia dichiarata dalla Casa per la best seller in versione elettrica è di 330 km secondo il ciclo WLTP1, per quanto concerne invece i tempi di ricarica bastano solo 30 minuti per arrivare fino all’80% della sua capacità massima. Opel Corsa-e presto è già disponibile per tutti gli utenti italiani.