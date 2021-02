Combo-e Life, il nuovo veicolo elettrico di Opel

editato in: da

Opel annuncia l’arrivo del nuovo veicolo elettrico Combo-e Life, versatile e pratico, con uno spazio interno molto ampio, è il mezzo ideale per il tempo libero; dotato di una o due porte laterali scorrevoli, è disponibile nella versione standard da 4,4 metri o nella versione XL da 4,75 metri, entrambe con cinque o sette posti.

Nuovo Opel Combo-e Life può guidare fino a 280 chilometri con una sola ricarica, può passare da 0 all’80% della carica in circa 30 minuti presso le stazioni pubbliche Fast. Le giovani famiglie che vivono in città, devono trasportare i figli e desiderano la “green mobility”, apprezzeranno il nuovo veicolo elettrico di Opel. Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha dichiarato: “Opel Combo-e Life è l’eroe multifunzionale di tutti i giorni nella nostra gamma di autovetture elettrificate. La nuova versione elettrica a batteria del nostro veicolo di successo per il tempo libero offre ai clienti che hanno bisogno di un abitacolo spazioso i vantaggi aggiuntivi delle emissioni zero e della propulsione quasi completamente silenziosa”.

Offre 136 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia, è perfetto in ogni situazione. A seconda della versione, accelera da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi, la velocità massima di 130 km/h lo rende “a prova di autostrada”. Il nuovo mezzo elettrico può essere ricaricato grazie a differenti infrastrutture energetiche e di opzioni, che vanno dalla Wall-Box al cavo per la ricarica dalla presa domestica e alla stazione di ricarica pubblica in corrente continua (CC) da 100 kW.

Opel Combo-e Life offre il massimo della sicurezza, del comfort e della versatilità. L’ampia gamma di tecnologie e di sistemi di assistenza alla guida al top della categoria si estende dall’Hill Descent Control, al Lane Keep Assist e all’allerta di stanchezza del guidatore, al riconoscimento dei segnali stradali e all’allarme di collisione frontale con protezione pedoni e frenata automatica di emergenza.

La telecamera Panorama Rear View aumenta la visione posteriore e laterale e aiuta moltissimo nelle manovre di parcheggio. Opel offre Combo-e Life in due lunghezze (4,40 m e 4,75 m nella versione XL) con cinque o sette posti. Vanta tetto panoramico in opzione con tendina da sole elettrica. Quando è aperto, il tetto panoramico migliora la sensazione di spazio, creando anche un ambiente piacevole e luminoso.

Il cliente può godere dell’infotainment di Opel Combo-e Life, i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro sono dotati di un grande schermo touch da 8,0’’ e di una connettività superiore. Entrambi comprendono l’integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Il nuovo Opel Combo-e Life arriverà presso le concessionarie in autunno, unendosi a Opel Corsa-e (che si è già aggiudicata il “Volante d’Oro”), Mokka-e, Grandland X ibrido plug-in e Opel Zafira-e Life. Includendo la nuova generazione di Opel Astra, dei veicoli commerciali leggeri Opel Vivaro-e, Combo-e e Movano-e, il marchio avrà nove modelli elettrificati nella sua gamma entro la fine di quest’anno.