Opel, l’auto elettrica per i lunghi viaggi

La prima Opel elettrica è la Corsa-e, vettura che arriva sul mercato proprio nel momento in cui gli incentivi statali rendono questa tipologia di auto, ancora costose per molti, più accessibili. Lo scopo è incentivare appunto l’acquisto di vetture a zero emissioni inquinanti.

Abbiamo visto di recente le nuove fasce per gli Ecobonus 2020 proposti dal Governo, anche per risollevare il mercato auto dalla profonda crisi dovuta al lockdown per il Coronavirus. Opel Corsa-e rientra nei veicoli acquistabili col bonus, un’auto ottima sia per l’utilizzo quotidiano, a cinque posti, confortevole, sia per i lunghi spostamenti e i viaggi, vista la sua elevata autonomia di 337 km, grazie alla batteria da 50 kWh garantita 8 anni o 160.000 km, che tra l’altro si ricarica per l’80% in soli 30 minuti, da una Wallbox di casa.

Il motore elettrico sprigiona una potenza di 136 cavalli e 260 Nm di coppia, la vettura vanta uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, mentre la velocità è limitata a 150 km/h. Tre le modalità per migliorare il feeling di guida: Normal, Eco e Sport. L’assetto è più dinamico della normale edizione di Corsa, Opel ha previsto un maggior carico al volante.

La modalità Eco è quella che consente di risparmiare al meglio, riducendo moltissimo i consumi. La nuova Opel Corsa-e è lunga 4,06 metri e offre cerchi fino a 17 pollici, offre una guida “quasi sportiva”. Il posto guida è stato abbassato di 28 mm e ha spostato il baricentro, in questo modo è aumentata la maneggevolezza e sono migliorate anche le caratteristiche dinamiche dell’auto. La nuova elettrica di Opel vanta differenti caratteristiche ed elementi premium, come i fari anteriori Intellilux Led Matrix che non abbagliano gli automobilisti che si incrociano sul proprio tragitto e che sono a disposizione del grande pubblico, li abbiamo visti anche sulla nuova Opel Astra.

Per quanto riguarda la connettività a bordo, il sistema di infotainment è connesso con il Multimedia Navi e lo schermo touch a colori da 7 pollici o il Multimedia Navi Pro e lo schermo touch a colori da 10 pollici. La Corsa-e viene venduta sul mercato in 3 diversi allestimenti. La versione Edition ha un prezzo di listino che parte da 32.300 euro, le varianti Elegance e GS Line (l’allestimento sportivo) invece partono da 39.000 euro.