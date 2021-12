Anteprima: l’attesissima Opel Astra Sports Tourer è realtà

Via anche gli ultimi veli dalla Opel Astra Sports Tourer, la nuova familiare del marchio tedesco che mira a conquistare il pubblico italiano con linee moderne, praticità e tanta tecnologia. Oltre alle motorizzazioni a benzina e diesel, sarà disponibile fin da subito in due versioni plug-in hybrid, diventando di fatto così la prima station wagon elettrica di Opel.

La praticità è uno dei motivi principali per i quali sceglierla anche stavolta, grazie alle tante soluzioni che contribuiscono a tenere alta la reputazione di Opel nelle station wagon compatte. Aumenta il passo, ma non le dimensioni (misura 464.2 x 186 x 148 cm, quindi è più corta di 6 cm rispetto al modello che sostituisce), che tradotto significa maggiore abitabilità per i passeggeri.

I 608 litri di bagagliaio che arrivano a toccare quota 1.634 con i sedili posteriori abbattuti (di poco inferiori i numeri delle plug-in hybrid), il piano di carico piatto e mobile, il sistema opzionale Intelli-Space che permette di accedere a kit di riparazione degli pneumatici e di pronto soccorso, stipati in vani appositi, senza dover rimuovere tutte le borse e i borsoni stipati nel bagagliaio, sono solo alcune delle peculiarità che rendono la nuova Opel Astra Sports Tourer un’auto pratica e smart.

Concretezza a parte, la station wagon tedesca fa un bel passo in avanti anche in termini di design, a partire dal cosiddetto Opel Vizor, il nuovo frontale che integra luci diurne, la telecamera anteriore e i fari anteriori adattivi Intelli-Lux LED Pixel. Simile il gioco di linee e proporzioni sul retro con la bussola del logo Opel che si accorda con le luci posteriori sottili a LED, identiche a quelle della nuova Astra versione a 5 porte.

Salendo a bordo di questa nuova Opel Astra Sports Tourer, come non notare l’ampio schermo touch del sistema di infotainment rivolto verso il guidatore, seduto sopra una serie di comandi e tasti fisici per poter gestire facilmente il climatizzatore e altro. Per il resto, da segnalare la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la presenza del sistema di assistenza semiautomatico Intelli-Drive 2.0, o ancora, la funzione di rilevamento delle mani sul volante, funzioni disponibili come optional.

Questione motorizzazioni, infine, la nuova Opel Astra Sports Tourer, presto a listino, oltre ai modelli a benzina e diesel con cambio a sei velocità, la cui potenza va da 81 a 96 kW (da 110 a 130 CV), è disponibile anche in versione plug-in hybrid con 165 kW (220 CV), versione a cui è dedicato il cambio automatico a otto rapporti.