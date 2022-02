Opel Astra, la sesta generazione di un’icona di successo

La sesta generazione di Opel Astra, la compatta di successo, è totalmente nuova. Nuovo lo stile con l’Opel Vizor, il Pure Panel completamente digitale e le tecnologie di vertice come l’ultima versione dei fari attivi Intelli-Lux LED Pixel. Per la prima volta Opel Astra è disponibile con trazione elettrificata con la versione plug-in hybrid, potente ed ecologica.

E il prossimo anno a listino ci sarà anche la prima versione elettrica a batteria, la Opel Astra-e. La gamma oggi offre la più ampia possibilità di scelta. I livelli di potenza vanno da 81 kW/110 CV a 165 kW/225 CV di potenza di sistema, numeri che assicurano prestazioni di guida superiori. Nell’ultima generazione della sua compatta di successo, Opel unisce il piacere di guida e la massima efficienza con la coscienza ambientale.

Design e tecnologia di nuova generazione

Opel Astra rappresenta l’avanguardia stilistica del brand, dinamica, con superfici tese, con un aspetto dedito alla ricerca della semplicità e con il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor. Lo stile dell’auto non passa di certo inosservato, e come la precedente generazione di Opel Astra lanciata nel 2015, anche la nuova vettura porta nel popolare segmento C delle compatte innovazioni che prima vedevamo solo su modelli più costosi, come il nuovo sistema di illuminazione, l’ultima evoluzione dei fari a matrice di led Intelli-Lux LED Pixel, che giunge direttamente dalla sorella berlina elegante Insignia.

Gli interni di nuova Opel Astra

La nuova generazione è sorprendente soprattutto nell’abitacolo di nuovo disegno. Con il Pure Panel digitale, la strumentazione analogica viene superata del tutto. L’interfaccia uomo-macchina (HMI) con una grafica fresca e moderna offre ai clienti un’esperienza pura e maggiormente intuitiva. Designer e ingegneri della Casa si sono preoccupati di fare in modo che chi guida riceva tutte le informazioni necessarie e utili istruzioni operative. Sistemi fondamentali di uso più frequente come il climatizzatore possono ancora essere comandati con interruttori e tasti fisici.

Tipicamente Opel è anche l’eccezionale comfort dei sedili; quelli anteriori, sviluppati in azienda, sono certificati dagli esperti di AGR e, grazie alla loro esemplare ergonomia, sono incredibilmente comodi. Chi guida è supportato da sistemi di assistenza all’avanguardia, dall’head-up display al sistema di assistenza Intelli-Drive 1.0, che integra numerosi sistemi di assistenza, e alla telecamera Intelli-Vision con visione a 360 gradi.

Le dimensioni

La nuova Opel Astra è lunga 4.374 millimetri, solo 4 mm in più rispetto al modello precedente, e larga 1.860 mm. Il passo è aumentato di 13 mm a 2.675 mm. La vettura ha un aspetto atletico, ma il pratico bagagliaio con pianale regolabile offre comunque al guidatore e ai quattro passeggeri un volume fino a 1.339 litri (1.268 litri per Opel Astra Hybrid) con i sedili posteriori abbattuti.

Ordini e prezzi

Opel ha aperto gli ordini di nuova Astra e le prime auto inizieranno ad essere consegnate ai clienti tra pochi mesi. Opel Astra sarà inizialmente lanciata in versione sportiva 5 porte, dall’aspetto tipico di una coupé; in seguito arriverà anche l’elegante versione Sports Tourer.

I prezzi di listino saranno accessibili a tutti per una vettura di questo segmento, come nella tradizione Opel. La versione sportiva 5 porte è disponibile a partire da 24.500 euro. Il motore turbo benzina tre cilindri 1.2 a iniezione diretta da 81 kW/110 CV con cambio manuale a 6 rapporti garantisce prestazioni brillanti.

Chi vorrà invece provare la nuova Astra in modalità elettrica potrà scegliere la motorizzazione ibrida plug-in a partire dall’interessante prezzo di 35.300 euro in Italia. La vettura genera una potenza di sistema di 133 kW/180 CV e una coppia massima di 360 Nm. La versione top di gamma ibrida, che sarà ordinabile nel corso dell’anno, ha una potenza di sistema molto elevata, pari a ben 165 kW/225 CV.