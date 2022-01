Opel Astra, tutte le novità per il 2022

Presentata da qualche mese, la nuova Opel Astra si prepara ad arrivare sul mercato nel 2022 sia nella versione standard a 5 porte, che nella variante station wagon, o per meglio dire Sports Tourer. La Casa automobilistica tedesca ha già preparato un calendario per le new entry e una dichiarazione categorica quanto audace: il 2022 sarà l’anno della Opel Astra.

Un anno speciale per il marchio non soltanto per le nuove ammiraglie in arrivo sul mercato, ma anche perché Opel festeggia i primi 40 anni della sua piccola utilitaria di successo, l’Opel Corsa, e soprattutto il suo 160esimo anniversario, azienda fondata nel lontano 1862 da Adam Opel, benché inizialmente solo come fabbrica per la costruzione di macchine per cucire, poi di biciclette, quindi di automobili. Il prossimo passo? Passare all’elettrico, s’intende, passaggio previsto nel 2028, anno in cui Opel venderà in Europa solo veicoli elettrici.

Ma torniamo ad oggi con la protagonista del 2022, la nuova generazione di Opel Astra per l’appunto, auto che dopo la presentazione settembrina si accinge ad arrivare sul mercato in primavera nella versione standard 5 porte e in estate nella variante Opel Astra Sports Tourer, presto presentata al pubblico in una premiere mondiale dedicata. Motorizzazioni plug-in hybrid a parte, presenti come già annunciato in precedenza, Opel comunica fra l’altro che una versione completamente elettrica dell’Astra debutterà sul mercato l’anno prossimo, nel 2023, sulla falsariga di altri 11 modelli, compresa l’intera gamma di veicoli commerciali leggeri (LCV), presto sul listino di Opel.

Il cosiddetto Opel Compass subito visibile sia sul frontale che sul retro da cui partono le linee taglienti e al tempo stesso eleganti dell’auto, gli interni decisamente tecnologici caratterizzati dalla nuova versione del Pure Panel, i moderni motori termini dall’elevata efficienza e dai bassi consumi di carburante, o ancora, l’innovativo sistema di illuminazione che arriva direttamente dall’ammiraglia di Opel, l’Insignia, sono solo alcune delle novità che caratterizzano la nuova generazione di Opel Astra.

Per il resto, se la Rocks-e risulta già disponibile, Opel tiene inoltre a sottolineare il prossimo avvio della produzione del nuovo Grandland a partire dal mese corrente, presto disponibile come il nuovo Movano, anche in versione completamente elettrica, alla stregua del furgone Opel Vivaro e-HYDROGEN, nel business dei trasporti dalla fine dell’anno, per dare un’idea di quanto questo 2022 sia particolarmente ricco per il marchio tedesco.