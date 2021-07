Opel Astra sta arrivando, ultimati i test estremi

editato in: da

Procede senza sosta lo sviluppo dell’undicesima serie della Opel Astra. I tecnici di Rüsselsheim stanno ultimando le verifiche finali e mancano poche settimane alla sua presentazione. Al momento Opel si sta occupando della messa a punto e dell’omologazione del veicolo in condizioni reali.

Tre sono state le tappe principali che hanno portato alla realizzazione dell’ultima serie della compatta targata Opel. Il primo test è stato effettuato nella Lapponia svedese a -30°, per provare le auto alle basse temperature e sulle strade ghiacciate. In questo caso lo scopo è ottenere un comportamento sicuro e coerente su qualsiasi tipo di superficie.

Un ulteriore obiettivo è stato assicurare il rapido riscaldamento interno: in questo modo i passeggeri possono rimanere caldi anche nelle fredde mattine d’inverno. Collaudato inoltre il veloce sbrinamento, per garantire visibilità e sicurezza, e la solidità della batteria agli ioni di litio per le versioni ibride plug-in.

La seconda tappa, svoltasi dentro e fuori il Centro Prove di Dudenhofen, ha riguardato lo sviluppo del telaio per offrire maggiore sicurezza e comfort. Nel circuito sono stati esaminati gli ADAS, come la frenata di emergenza e l’allerta incidente insieme alla stabilità, la frenata e l’assenza di vibrazioni durante la guida ad alte velocità.

È stata persino accertata la tenuta in acqua: l’Astra ha superato delle fosse di diverse profondità senza riscontrare problemi. Per il controllo delle funzionalità in condizioni estreme sono state utilizzate le camere climatiche e del vento.

Infine, al laboratorio di compatibilità elettromagnetica (EMC) a Rüsselsheim, Opel Astra ha svolto le prove di resistenza alle onde magnetiche. I test EMC verificano l’assenza di interferenze sull’impianto elettronico e rilasciano la certificazione necessaria in Europa per l’omologazione alla vendita. L’Astra sarà presto a listino, ha ricevuto il via libera dopo aver dimostrato di tollerare le emissioni elettromagnetiche.

Opel Astra, di cui abbiamo visto le prime immagini ufficiali, continua con l’ambizioso programma di test e a breve sarà svelata al pubblico. Il design puro e audace, le tecnologie innovative e le motorizzazioni tra le quali l’ibrida, puntano a far diventare la nuova compatta un riferimento all’interno del suo segmento.