Opel Astra GSe, torna l’anima sportiva per la media tedesca

Fonte: Ufficio stampa Opel Stellantis ha svelato la nuova Opel Astra GSe, la versione sportiva della media tedesca.

Gran ritorno per il marchio GSe, che si riaffaccia sul mercato automobilistico a bordo delle nuove Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe. Sono due auto che coniugano la passione per la sportività alla responsabilità, grazie alle prestazioni che sanno offrire e alle zero emissioni locali che garantiscono; la ricetta perfetta per far rivivere il celebre marchio che in passato identificava le auto sportive di Casa Opel.

Sportive sì, ma con un occhio all’ambiente

“Le nuove Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe sono le automobili ideali per lanciare il nostro nuovo marchio sportivo. E sono perfettamente in linea con la strategia di diventare un marchio completamente elettrico entro il 2028″. Con queste parole il CEO di Opel Florian Huettl presenta le due auto che riportano in vita GSe, un marchio importante per la Casa tedesca che ora rivive in versione elettrificata. Entrambe sono infatti delle plug-in hybrid, che promettono di offrire prestazioni, comfort di guida e maneggevolezza sia in formato 5 porte che station wagon.

Rispetto alle versioni standard, Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe offrono più coinvolgimento, più divertimento. Merito di sospensioni (10 mm in meno di altezza e tecnologia KONI FSD che modifica le caratteristiche degli ammortizzatori in base alle frequenze) e sterzo tarati ad hoc, di freni più efficaci e di un comportamento su strada che le rende più maneggevoli e stabili, grazie a un telaio dedicato.

Lato design, l’aggressività certo non le manca, con cerchi in lega da 18″ mutuati dalla concept elettrica Opel Manta GSe, paraurti anteriore specifico, oltre a fascia e logo GSe sul portellone. Anche dentro vantano alcune particolarità come i sedili anteriori rivestiti in Alcantara e certificati da AGR, riservati proprio a queste due auto. Non si segnalano invece cambiamenti per quel che riguarda la tecnologia, con il caratteristico Pure Panel a doppio display a fare da centro di controllo dell’infotainment e non solo.

Fonte: Ufficio stampa Opel

I numeri di Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe

Ma il bello e dove la sigla GSe, cioè “Grand Sport Einspritzung” (Iniezione Grand Sport), viene legittimata è sotto il cofano. Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe sono dotate di un motore che vanta una potenza di 165 kW (225 cavalli) con coppia massima di 360 Nm, cifre che, abbinate a consumi di carburante nel ciclo WLTP di 1,2-1,1 l/100 km e a emissioni di CO2 di 26-25 g/km, rendono bene quanto dichiarato in precedenza.

Passione e responsabilità, dunque, due principi che queste due Opel mirano a portare sul mercato, in linea con le richieste e le esigenze attuali di un settore che con sempre maggior vigore si spinge verso l’elettrificazione. D’altronde non è un mistero che il futuro sportivo della Casa tedesca si muova verso tali coordinate (qui per il listino di Opel), marchio che ha già dichiarato di voler elettrificare in toto la propria gamma di auto entro il 2024 e di concentrarsi esclusivamente sui veicoli a batteria a partire dal 2028. Al momento non si conoscono tuttavia informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, ma ne sapremo di più a breve.