Omaggio al primo modello: l’hypercar estrema da quasi 1.400 CV

Per commemorare il 20° anniversario della prima auto prodotta da Koenigsegg – la CC8S – arriva oggi la CC850; e per celebrare il 50° compleanno di Christian Von Koenigsegg, verranno prodotte solo 50 unità di questo veicolo unico al mondo. La nuova Koenigsegg CC850 è stata presentata nelle scorse ore, una rivisitazione contemporanea della sua antenata. È un doppio tributo per la Casa, che non solo vuole celebrare i 20 anni di produzione di veicoli, ma anche “soffiare” insieme al fondatore e omonimo dell’azienda, le sue 50 candeline.

“La CC850 è un omaggio all'auto più significativa nella storia di Koenigsegg”, ha affermato Christian von Koenigsegg. “La vecchia CC8S ci ha lanciato su strada e ci ha reso un brand di successo - e celebrare i 20 anni di produzione, insieme al mio 50° compleanno, è sembrato il momento giusto per rivelare al mondo la CC850, e far apprezzare le nostre radici”.

La missione dell’hypercar estrema

La missione della nuova Koenigsegg CC850 è di offrire l'esperienza di guida più pura e gioiosa mai offerta sinora da qualsiasi vettura della Casa. Mentre visivamente l'ispirazione CC8S è evidente, la trasmissione, il motore e le capacità della CC850 sono tutt'altro che vintage. L’auto monta un nuovo V8 biturbo da 5,0 litri, progettato e costruito internamente. Come visto sulla Jesko (una delle auto più veloci al mondo), il motore è il più reattivo e veloce mai visto. Le prestazioni sono sbalorditive: eroga infatti 1.185 CV a benzina o 1.385 CV su E85, oltre a 1.385 Nm di coppia.

Fonte: Ufficio Stampa Koenigsegg

Ciò che rende l’auto unica e orientata al guidatore è il suo rivoluzionario sistema di cambio Engage Shift (ESS), il primo al mondo. L'ESS consente rapporti di trasmissione diversi a seconda della modalità di guida, fornendo esperienze su misura in base all'uso su strada o su pista. Ma non è questo ciò che distingue veramente l’ESS. La possibilità per il guidatore di scegliere senza soluzione di continuità tra una trasmissione manuale o un cambio automatico più rilassato è senza precedenti. Il cambio ESS è un'opera d'arte meccanica, grande cura è stata posta per rendere l'ESS uno dei manuali più coinvolgenti mai realizzati.

Il design della nuova CC850

L’hypercar estrema da quasi 1.400 cavalli mostra un look per certi versi molto familiare, ma completamente nuovo. L'esterno offre i cerchi in stile tipico del brand e le luci posteriori triple, che traggono ispirazione dai primi modelli Koenigsegg. L'interno vanta un'estetica dal design simmetrico e minimal, simile alla CC8S. Questa simmetria rende pratici gli adattamenti per le versioni con guida a sinistra e a destra. Il volante rotondo, il cambio con componenti meccanici a vista e il cronografo analogico mostrano il lavoro di precisione alla base dell’auto.

Fonte: Ufficio Stampa Koenigsegg

Anche la CC850 è dotata dell'iconico tettuccio rigido staccabile, del sistema di porte sincronizzate, della funzione Autoskin e, naturalmente, può funzionare con combustibili rinnovabili. Storica e indimenticabile, l’antenata CC8S originale era uno spettacolo. Non solo ha battuto record immediatamente e vinto premi, ma ha stabilito nuovi standard del settore e ha lanciato Koenigsegg, una piccola e determinata azienda svedese di Megacar, sul mercato. La CC850 è stata creata per offrire il massimo livello di soddisfazione e divertimento del guidatore, con le prestazioni esaltanti per le quali Koenigsegg è rinomata.