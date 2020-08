Dalla Polo alla Tiguan: le offerte Volkswagen per agosto

editato in: da

In un periodo in cui il mercato automobilistico sta attraversando una crisi profonda a causa del lockdown per il Coronavirus, con un calo delle vendite senza precedenti in Italia, in Europa e in tutto il mondo, gli incentivi sull’acquisto delle nuove auto previsti dal Decreto Rilancio del Governo possono essere di grande aiuto alla ripresa di tutto il settore.

Le case automobilistiche, inoltre, stanno proponendo ottimi piani di incentivi dedicati ai propri clienti per favorire le vendite. Nelle scorse settimane, ad esempio, FCA ha lanciato delle promozioni speciali per tutti: una strada intrapresa anche da marchi come Peugeot, Bmw, Mini e Audi.

Non è da meno Volkswagen che oltre agli Ecoincentivi statali del Decreto Rilancio emanato dal Governo, propone ulteriori incentivi con offerte ancora più convenienti su diversi modelli della propria gamma, dalla Polo alla Tiguan passando per la Golf. L’iniziativa commerciale della Casa tedesca si basa sulla formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen che include il rimborso delle prime tre rate, la manutenzione ordinaria dell’auto e l’assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto.

A rendere ancora più conveniente scegliere una nuova Volkswagen contribuiscono gli Ecoincentivi statali per le auto che emettono tra 61 e 110 g/km di CO2: questi prevedono uno sconto di 1.500 euro per chi rottama un’auto di almeno 10 anni e con omologazione antinquinamento fino a Euro 4, o di 750 Euro senza rottamazione.

I vantaggi ulteriori se si decide di acquistare un veicolo ibrido plug-in come la Passant Variant GTE o la e-up! totalmente elettrica: gli sconti con rottamazione, in questi casi, sono rispettivamente di 4.500 e 8.000 euro. Dove non arrivano gli sconti governativi ci pensa la stessa Volkswagen che estende lo sconto di 1.500 euro con rottamazione o 750 euro senza rottamazione a tutti i motori dei modelli T-Cross e T-Roc, modelli che occupano stabilmente le prime posizioni nella classifica dei crossover più acquistati dagli italiani.

Le offerte Volkswagen consentono, in caso di rottamazione, di avere la compatta Polo 1.0 EVO 80 CV in allestimento Comfortline, a partire da un anticipo è di 2.600 Euro. L’offerta dedicata alla nuova Golf 8 mild hybrid, invece, consente di avere la versione 1.5 eTSI EVO ACT 150 CV DSG Life comprensiva di pacchetto gratuito di lancio composto da navigatore Discover Pro a fronte di 5.000 euro di anticipo.