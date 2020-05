Tutti i vantaggi per le auto della gamma a metano in offerta

editato in: da

Skoda Scala, arriva anche la versione a metano

ŠKODA Italia ha deciso di supportare tutti coloro che sceglieranno un modello della gamma nella fase di ripartenza del mercato, con una serie di nuovi vantaggi estesi fino alla fine di giugno.

Grande attenzione è stata riservata all’offerta G-TEC, composta dalla berlina SCALA, dal nuovo City SUV KAMIQ e da OCTAVIA Wagon di terza generazione, con motorizzazioni a metano efficienti e dai ridotti costi di gestione. Tutti i modelli in gamma sono proposti con rinnovate formule particolarmente vantaggiose a cui si aggiunge la nuova polizza di Protezione delle Rate.

METANO: PIU’ RISPARMIO E MENO COSTI

I pregi delle auto a metano sono una combustione più pulita, una migliore efficienza dovuta al più alto contenuto di energia rispetto alla benzina e al gasolio e costi di gestione ridotti, a cui si sommano i vantaggi dell’esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa di possesso a seconda delle regioni. L’Italia è oggi il paese europeo con la più ampia rete di distributori di metano per autotrazione, più di 1.300 (a febbraio 2020), seguita da Germania con 900 stazioni e poi Repubblica Ceca, Svezia e Olanda.

La berlina SCALA, il nuovo City SUV KAMIQ e OCTAVIA Wagon G-TEC offrono potenze da 90 CV a 130 CV ed emettono circa il 25% in meno di CO2 rispetto a un analogo motore benzina, con autonomie che variano da 360 a oltre 480 km con un pieno di metano, mentre il serbatoio supplementare di benzina garantisce la mobilità nelle zone non coperte da distributori.

LE OFFERTE SKODA

Il City SUV KAMIQ 1.0 G-TEC Ambition è infatti proposto con formula Clever Value a valore futuro garantito a 150 euro/mese anche con Protezione delle Rate.

Con la medesima formula, la berlina SCALA 1.0 G-TEC Ambition è proposta a 147 euro/mese. Infine, OCTAVIA 1.5 G-TEC DSG Executive, uno dei modelli più richiesti e apprezzati dal pubblico italiano per la capacità di abbinare grande capacità di carico, piacere di guida e massima efficienza, è proposto a 179 euro/mese in caso di permuta o rottamazione con Clever Value.