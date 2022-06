Il nuovo Urban SUV compatto offre ancora più scelta

Fonte: Ufficio Stampa Il nuovo urban SUV compatto di Hyundai pensato per l'Europa diventa a GPL.

Il comfort di un SUV e l’agilità di un veicolo del segmento B: Bayon è l’Urban SUV compatto pensato da Hyundai per il mercato europeo. La Nuova Bayon – il cui nome prende ispirazione da Bayonne, affascinante località turistica dei Paesi Baschi Francesi – si arricchisce oggi di un’ulteriore motorizzazione, che offre ancora più scelta ai clienti Hyundai.

La nuova versione GPL si va ad aggiungere alle motorizzazioni 1.0 T-GDI 48V (iMT/DCT) e 1.2 MPI, su cui è basata la nuova declinazione eco-friendly dell’Urban SUV della Casa coreana.

Bayon GPL: il SUV per l’Europa

Hyundai Bayon è un modello progettato per rispondere alle esigenze del mercato europeo: dimensioni contenute, interni spaziosi, tecnologia avanzata e l’agilità di un SUV compatto con passo di 2.580 mm, per muoversi sulle strade delle città d’Europa in pieno comfort, senza rinunciare alla praticità.

La nuova versione GPL della gamma Bayon si basa sulla motorizzazione 1.2 MPI, e dispone di un serbatoio GPL da 47 litri che consente un’autonomia superiore ai 650 chilometri, mentre in modalità mista GPL/benzina si arriva a oltre 1.300 km, secondo i test di omologazione WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure), introdotti dall’Unione Europea nel 2017. I consumi della Nuova Bayon GPL si confermano quelli di un’auto del segmento B, e promettono un ulteriore risparmio del 40% sul carburante rispetto alla versione a benzina.

Tra i punti di forza della nuova proposta Hyundai sono da segnalare, in aggiunta all’efficienza dei consumi, l’importante capacità di carico resa possibile dal bagagliaio da 411 litri e una garanzia di 5 anni a chilometri illimitati che copre anche l’impianto a GPL.

Efficienza e design sportivo

La Nuova Bayon GPL interpreta senza macchia il design distintivo Hyundai, e la “sensuous sportiness” che contraddistingue forme e proporzioni proposte dal brand di Seoul. Il design di Bayon è costruito su proporzioni accattivanti, dettagli hi-tech e un look filante, da classica sportiva.

Bayon è lunga appena più di 4 metri per una larghezza di 177,5 centimetri, configurandosi come un veicolo in cui compattezza e praticità vanno di pari passo: dimensioni contenute ed eccellente visibilità, garantita dalla seduta rialzata, completano il quadro di un urban SUV intelligente, che non sacrifica il comfort in nome della praticità.

Gli interni sono molto spaziosi, e pensati per creare un’atmosfera rilassata e adatta alla concentrazione richiesta dalla guida in città: colori e finiture sono delicati e discreti, e disponibili in tinte tenui che ben si abbinano alle diverse tonalità pensate per gli esterni. La nuova Bayon è disponibile in nove colori, e nella versione XLine è possibile associare diverse tinte al tetto bicolore in Phantom Black.

Fonte: Ufficio Stampa

Allestimenti e prezzi

Con un prezzo di listino di 20.100 euro, con IVA e messa su strada incluse, Hyundai Bayon GPL arriva sul mercato europeo in due diversi allestimenti: XTech e XLine. Offerta a 15.450 euro, la versione XTech sbarca in Europa con un vantaggio cliente di 4.650 euro.

Oltre ad essere tra le auto che rientrano nell’ecobonus statale di 2.000 euro, i clienti che sceglieranno la Nuova Bayon GPL potranno contare sul finanziamento Super Hyundai Plus, che prevede 36 rate da 109 Euro al mese, a fronte di un anticipo di 3.070 euro.

L’allestimento XTech comprende cerchi in acciaio con coppe ruota da 15’’, luci a LED, climatizzatore manuale, Bluetooth e diversi sistemi di ultima generazione per l’assistenza alla guida (FCA con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, Driver Alert Warning, Lane Keeping Assist, High Beam Assist).

Nella versione XLine, invece, Nuova Bayon GPL è equipaggiata anche di cerchi in lega da 16’’, Cluster Supervision da 10.25’’, Wireless Android Auto & Apple Car Play, sensori di parcheggio e fari full LED, disponibili come optional.