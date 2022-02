Un nuovo SUV Volkswagen arriva in concessionaria

Volkswagen annuncia l’arrivo di Taigo ed aggiunge alla sua gamma di modelli compatti a trazione anteriore basati sul pianale modulare trasversale MQB A0, costituita da Nuova Polo e T-Cross, una terza variante di carrozzeria con una linea finora riservata alle fasce di prezzo più alte. Il design di Taigo presenta una varietà di proporzioni vigorose simili in tutto e per tutto ad una coupé, dove si inserisce il montante posteriore inclinato in avanti.

Lo sbalzo posteriore viene maggiorato al fine di sottolineare la funzionalità della vettura: la capacità del bagagliaio misura 438 litri. Il passo lungo di 2.566 mm consente una posizione di seduta leggermente rialzata per tutti i passeggeri. Nell’abitacolo, la Taigo si presenta nella sua versione di serie con materiali di qualità, mentre i sistemi d’infotainment si basano sull’ultima generazione di piattaforma modulare “MIB3”, la quale include Online Control Unit (eSIM) e App-Connect Wireless.

In relazione all’assistenza alla guida, Taigo è un SUV coupè appartenente al segmento B che offre di serie l’IQ.DRIVE Travel Assist, dove diversi dispositivi come il nuovo ACC predittivo (regolazione automatica della distanza in considerazione dei limiti di velocità e dei dati sul percorso del sistema di navigazione) e l’ausilio per il mantenimento della corsia Lane Assist si uniscono in un nuovo sistema di help, che consente così la guida parzialmente automatizzata sino alla velocità massima di 210 km/h.

Volkswagen Taigo disponibile in tre versioni

Volkswagen Taigo propone tre versioni con tre motori turbo benzina a iniezione diretta che trasmettono la coppia motrice alle ruote anteriori: il 1.0 TSI da 95 CV e 175 Nm di coppia massima presenta un cambio manuale a 5 rapporti; il 1.0 TSI da 110 CV e 200 Nm si accoppia a un cambio manuale a 6 rapporti o a un automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti. In testa c’è il quattro cilindri 1.5 TSI da 150 CV e 250 Nm, dotato di gestione attiva dei cilindri ACT e associato a un cambio DSG a 7 rapporti.

In Italia, il SUV urbano Volkswagen Taigo è disponibile in due allestimenti, Life e R-Line. La prima prevede una dotazione di serie ricca e con funzionalità avanzate, quali cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, Digital Cockpit, infotainment Ready2Discover da 8 pollici e Travel Assist. R-Line è un top di gamma che si caratterizza per cerchi in lega da 17 pollici, sedili sportivi, interni ed esterni R-Line, tetto panoramico apribile elettricamente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot.

Entrambi gli allestimenti si possono arricchire con Tech Pack aggiuntivi. Per la Taigo Life, a 1.150 Euro il pacchetto a richiesta include navigatore satellitare Discover Media, Climatronic touch e Park Pilot. Per la Taigo R-Line, due alternative: il Tech Pack a 1.000 Euro include gli innovativi fari LED Matrix, Climatronic touch e Roof Pack (calotte specchietti e tetto neri a contrasto); a 1.330 Euro, il Tech Pack Plus consta di navigatore Discover Media, Climatronic touch e IQ.Drive Pack Plus (sistema

proattivo di protezione, assistenza al parcheggio Park Assist e Side Assist).

I prezzi di Volkswagen Taigo

Il prezzo di listino di Taigo parte da 23.150 euro per la versione dotata del 1.0 TSI da 95 CV in allestimento Life. Con finanziamento, la versione 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale nell’allestimento sportivo R-Line viene proposta a 4.500 euro di anticipo più 35 rate mensili da 229 Euro. Inclusa nel prezzo l’estensione di garanzia Extra Time due anni o fino a 80.000 Km.

Taigo sarà disponibile nelle concessionarie Volkswagen a partire dal prossimo weekend, 19 e 20 febbraio.