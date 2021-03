MG, il noto marchio inglese torna in Italia con un SUV

editato in: da

MG Motor, storica Casa inglese proprietà del colosso cinese Saic, è pronto a fare il suo grande ritorno in Italia: accantonati momentaneamente i suoi mitici spider, il marchio britannico si prepara ad attaccare il mercato italiano con un nuovo: l’ibrido plug-in EHS.

Dopo il lancio del crossover elettrico ZS, MG arriva in Italia con EHS: si tratta di un SUV spazioso, equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid che combina bassi livelli di consumi e di emissioni, riuscendo al tempo stesso a offrire un piacere di guida ottimale. Il suo robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, da un cambio intelligente a 10 velocità, da un motore elettrico e da una batteria agli ioni di litio di 16,6 kWh.

Viaggiando in modalità EV, il nuovo MG EHS plug-in hybrid vanta un’autonomia che arriva fino a 52 chilometri in marcia completamente elettrica. Il modello che segna il ritorno di MG in Italia è dotato di un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. La scelta di MG Motor non è casuale e arriva in un momento storico in cui il mercato italiano vede salire le vendite delle auto ibride a discapito del diesel.

La strategia a zero emissioni del marchio britannico è solamente all’inizio. I piani futuri di MG prevedono l’ampliamento della gamma elettrica con nuove tipologie di auto. Nel 2023, inoltre, si tornerà a produrre auto sportive: un territorio che la Casa inglese, fondata nel 1924 e rilevata dal colosso cinese Saic Motor nel 2007, ha presidiato per decenni, sfornando vetture iconiche in grado di entrare nell’immaginario collettivo, scrivendo pagine indelebili nella storia dell’automotive.

Il nuovo MG EHS plug-in hybrid arriverà in Italia con due diversi allestimenti: Excite e Exclusive. Il prezzo di listino, compresi gli incentivi e la rottamazione, è di 28.900 euro. Al modello viene applicata la garanzia di fabbrica di 7 anni/150.000 chilometri che comprende anche i componenti elettrici come la batteria agli ioni di litio e il motore elettrico. Presente anche la garanzia anti-perforazione della durata di 7 anni senza limite di chilometraggio.

Le novità di MG per il mercato italiano non finiscono qui: insieme all’EHS, è in arrivo anche il SUV compatto 100% elettrico del segmento B, il nuovo MG ZS EV, dotato di una batteria agli ioni di litio da 44,5 kWh, che consente 263 km di autonomia nel ciclo WLTP, e si ricarica all’80% in soli 35 minuti con un carica-batterie rapido DC.