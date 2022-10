Il nuovo SUV Opel ad alte prestazioni

Fonte: ufficio stampa Il produttore tedesco ha presentato il nuovo SUV ibrido, caratterizzato da prestazioni eccellenti e versatilità

Continua “l’evoluzione elettrica” in casa Opel. Subito dopo l’annuncio di Opel Astra GSe e Opel Astra Sports Tourer GSe il marchio tedesco toglie i veli dal Grandland GSe, SUV sportivo caratterizzato da linee dinamiche, alta velocità e versatilità.

Il nuovo SUV del produttore tedesco è pensato per offrire alte prestazioni anche nel segmento C, uno di quelli di maggior successo (commerciale, ovviamente) negli ultimi anni. Come per l’Astra, anche il Grandland GSe può fare affidamento su una taratura ad hoc per volante e sospensioni: in questo modo il SUV può offrire prestazioni da auto sportiva coniugate a un’ottima guidabilità e grande versatilità.

Sportività e versatilità in un’unica combinazione

Il powertrain ibrido montato dal nuovo Grandland GSe coniuga prestazioni da sportiva alla versatilità da cittadina. Sotto il cofano trova spazio un motore turbo benzina da 1.6 litri abbinato a due motori elettrici (uno per asse) alimentati da una batteria da 13,2 kWh.

Un sistema che dota il SUV tedesco di trazione integrale elettrica permanente, unita a prestazioni assolutamente degne di nota. Il powertrain sviluppa 300 cavalli di potenza e una coppia di 520 Nm: il Grandland è così in grado di scattare da 0 a 100 chilometri orari in poco più di 6 secondi e raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità full electric).

Come abbiamo detto, però, il segreto del SUV della Casa di Rüsselsheim am Main sta nella taratura speciale di volante e sospensioni. Questo accorgimento tecnico, infatti, assicura un’ottima tenuta di strada e una grande guidabilità anche alle velocità più elevate. Il Grandland monta ammortizzatori e molle più rigidi dotati della tecnologia KONI FSD (Frequency Selective Damping), che assicura una risposta immediata alle sollecitazioni che arrivano dalla strada o dal guidatore.

In modalità full electric, poi, il Grandland GSe è in grado di coniugare un’autonomia elevata a uno stile di guida estremamente sportivo (grazie alla coppia immediatamente disponibile). La batteria permette di percorrere oltre 50 chilometri in modalità elettrica, senza che sia necessario attivare il motore endotermico. Perfetta, insomma, per spostarsi in città (dove si può circolare anche nelle zone a traffico limitato) o per i tragitti casa-lavoro.

Bold and pure: il nuovo marchio di fabbrica di Opel

Il nuovo fuoristrada della Casa di Rüsselsheim am Main presenta tutti gli stilemi tipici del design “Bold and pure”, marchio di fabbrica del produttore tedesco. Se la parte frontale è dominata dall’Opel Vizor, nel posteriore trova spazio un originale diffusore. Non mancano poi i cerchi in lega da 19 pollici ispirati alla pluripremiata #Opel Manta GSe concept e lo stilema GSe sul portellone. Tra gli optional, invece, troviamo il cofano nero, che dona un’ulteriore nota di sportività e unicità.

All’interno dell’abitacolo troviamo invece sedili anteriori sportivi rivestiti in Alcantara e certificati AGR, che assicurano al guidatore e al passeggero comfort estremo anche alle velocità più elevate.

Opel Grandland GSe: disponibilità e prezzo

All’annuncio stampa non è però seguita alcuna informazione sulla futura disponibilità del veicolo, né sul prezzo di partenza. Il listino del Grandland presentato nel 2021 parte da 33.200 euro ma è possibile immaginare che per il nuovo modello potrà esserci un piccolo ritocco verso l’alto. Il Grandland GSe dovrebbe essere disponibile nella rete di concessionari della Casa tedesca a cavallo tra primo e secondo trimestre del 2023.