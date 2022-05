Il nuovo SUV di lusso della Casa inglese è imperdibile

La nuova Range Rover Sport è la più tecnologica, la più sportiva e la più spaziosa di sempre. Giunta alla sua terza generazione, la nuova creatura della Casa di Gaydon ridefinisce gli standard per i SUV sportivi di lusso.

“È l’ultima incarnazione della nostra vision”, così il CEO di Jaguar Land Rover Thierry Bolloré definisce la nuova versione del SUV, “un modello che da diciassette anni regala ai clienti un appeal unico”. La Nuova Range Rover Sport coniuga in maniera inedita le prestazioni off-road e su strada e la raffinata eleganza tipica del marchio inglese.

Un nuovo concetto di lusso sportivo

Il design è minimale e muscoloso: le sofisticate linee esterne creano una postura dinamica e un profilo immediatamente riconoscibile, fatto di superfici tese e sbalzi corti, per un aspetto “forte e imponente che comunica potenza e prestazioni”.

Nel più classico stile della Casa inglese, il carattere sportivo della Nuova Range Rover Sport è arricchito di finiture e dettagli che uniscono raffinatezza e innovazione tecnologica, in una vettura che viene definita “la sintesi del lusso sportivo”.

I fari sono i più sottili mai montati su una Land Rover: i gruppi ottici Digital LED creano sul davanti la famosa firma delle luci diurne (DRL), mentre il posteriore del nuovo SUV vede l’introduzione, per la prima volta, della tecnologia LED di superficie su un’automobile di serie. Una caratteristica linea laterale percorre tutta la lunghezza del veicolo, accompagnando lo sguardo verso lo spoiler più lungo mai montato su una Range Rover.

Come sottolinea il Professor Gerry McGovern Obe, Chief Creative Officer di Range Rover, “l’ultima Range Rover Sport sposa alla perfezione il nostro approccio ‘modernista’ al design del veicolo, amplificando al contempo il suo indiscutibile carattere sportivo.

La Nuova Range Rover Sport è già ordinabile nelle versioni SE, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography, mentre per tutto il primo anno di produzione sarà possibile optare per una First Edition d’eccezione.

La variante Dynamic, in particolare, è dedicata a tutti coloro che non vogliono rinunciare alle più alte prestazioni off-road, ben sottolineate da elementi del design esterno che conferiscono carattere ed esaltano lo stile Range Rover, in un concetto rinnovato di lusso sportivo.

La più tecnologica delle Range Rover

La Nuova Range Rover Sport dispone di un’ampia scelta di motorizzazioni disponibili: la gamma di propulsori include l’ibrido plug-in PHEV a sei cilindri Extended Range, un nuovo motore V8 Twin Turbo da 530 CV e la variante diesel a sei cilindri, ed è già programmato il debutto di una versione 100% elettrica nel 2024.

Con prezzi a partire da 95.300 euro, il nuovo SUV inglese entra nel listino della Casa come la più tecnologica delle Range Rover, e lo si può apprezzare anche guardando agli interni del nuovo modello.

Eleganza e sportività vanno di pari passo grazie a scelte minimali, materiali pregiatissimi e innovativi, come i tessuti tattili e leggeri Ultrafabrics™ ed elementi tecnici che contribuiscono a ridefinire il concetto di “Sport Luxury”.

La nuova sintesi del lusso sportivo include un sistema di purificazione dell’aria all’interno dell’abitacolo, con possibilità di monitorare i livelli di CO2 e fornire una qualità dell’aria costante anche durante lunghi viaggi, e l’Active Noise Cancellation, un sistema in grado di ridurre i rumori esterni e mettere in primo piano il suono del motore – quando il veicolo è in modalità di guida Dynamic.

Quanto all’infotainment, Range Rover punta sul pluripremiato sistema Pivi Pro, dotato di touchscreen curvo da 13,1 pollici e dell’integrazione con Amazon Alexa a comando vocale, per trasformare ogni viaggio in un piccolo evento.