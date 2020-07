Il nuovo SUV di lusso per tutti, costa meno di 20mila euro

editato in: da

Invicta Motors è il Gruppo spagnolo che commercializza mezzi di trasporto provenienti dalla Cina, sia a due che a quattro ruote, e che oggi ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo SUV, accompagnato dallo slogan “il lusso alla portata di tutti”.

Si tratta del SUV a 7 posti Dongfeng DFSK 580, che è stato pensato per tutte le famiglie numerose, che vogliono viaggiare in estrema comodità. Realizzato per chi non vuole rinunciare al comfort di un vero e proprio SUV (oggi è ancora la categoria di auto più amate e vendute sul mercato) e nemmeno al lusso che un’auto di questo tipo regala, pur spendendo una somma di denaro per l’acquisto che potrebbero permettersi più o meno tutti, soprattutto le famiglie numerose e il “cittadino medio”.

Chi ha delle necessità di trasporto particolari oggi può decidere di acquistare quindi il nuovo SUV usufruendo della speciale promozione che abbassa il prezzo di quest’auto moderna a soli 19.170 euro di partenza, con nemmeno 20.000 euro ci si può portare a casa il SUV con motore 1.5 turbo (anche bifuel) e con cambio sequenziale CVT a 6 rapporti.

Questa nuova promozione speciale è di grande interesse per la Spagna e potrebbe essere anche la via giusta per riuscire ad allargare la vendita di questo ed altri modelli del marchio Dongfeng di ultima generazione in ulteriori mercati in Europa. Il nuovo SUV low cost è lungo 4 metri e 68 ed è in grado di sprigionare una potenza massima di 146 CV, oltre a garantire al guidatore uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi. La velocità massima raggiungibile va oltre i 190 km/h, il SUV Dongfeng DFSK 580 propone un equipaggiamento davvero completo.

Di serie infatti possiamo vedere, nella versione base denominata Luxury, rivestimento e interni in pelle, il climatizzatore, il display infotainment da 11 pollici con navigatore, telecamera di retromarcia, volante multifunzione e tetto apribile. Per quanto riguarda invece la versione di livello superiore, chiamata Intelligent, con prezzi a partire da 20.950 euro, vediamo aggiungersi a questi elementi anche il tetto panoramico elettrico, i fari full Led, la copertura a 360 gradi con telecamere, la seconda fila dei sedili scorrevole e il sedile guidatore con regolazioni elettriche. Il nuovo SUV a 7 posti Dongfeng DFSK 580 rappresenta davvero “il lusso alla portata di tutti”.