Il nuovo SUV Kia EV9 vanta tecnologie mai viste prima

Kia EV9 è sempre più vicina, un maxi SUV elettrico che proprio nei giorni scorsi è stato beccato in azione in Germania nei pressi del circuito del Nürburgring. Segno che le prove proseguono, test di un’auto che ci si aspetta faccia compiere al costruttore un bel salto in avanti, sia a livello qualitativo che tecnologico, considerando il bagaglio di chicche del concept EV9 e tutte le altre funzionalità annunciate, fra cui funzionalità su richiesta (FOD), aggiornamenti over the air (OTA) e altro ancora.

La nuova Kia EV9 sarà più tecnologica che mai

Non è un mistero che la nuova Kia EV9 sia un’auto che punti molto sulla tecnologia. D’altronde è questo ormai un trend ben stabilito, un aspetto sempre più importante anche nel mondo delle auto perché utile per un mucchio di aspetti: dall’intrattenimento a bordo alla comunicazione, dalla meccanica fino ad arrivare alle tecnologie per la sicurezza. E proprio sulla scia di questa tendenza, ormai esigenza, la nuova EV9 di Kia intende fare da esempio mettendo sul tavolo una serie di tecnologie che la pongono in prima linea fra le auto tech.

Sarà proprio lei la prima Kia a essere offerta con AutoMode, una serie di tecnologie di guida autonoma inclusive della funzione Highway Driving Pilot che consente di sfruttare la guida senza intervento del conducente nelle aree autostradali. A completare il quadro, come anticipato, ci sono poi le funzionalità su richiesta (FOD) per personalizzare al meglio le versioni sulla base delle necessità degli acquirenti e gli aggiornamenti over the air (OTA) che permetteranno di ottimizzare le prestazioni e le funzioni dell’auto, con la possibilità di migliorare e aggiungere delle novità tecnologiche anche nei mesi e negli anni a venire. Dunque, sulla scia del successo della sua sodale EV6, ci aspettiamo un bel pacchetto di funzioni anche per la nuova Kia EV9, alcune anticipate anche dal Concept EV9 svelato negli scorsi mesi.

Un assaggio tech dal Concept EV9

Una prima idea della tecnologia che potrà offrire Kia EV9 ce l’ha fornita quel concept avanguardistico svelato la scorsa primavera. In tale occasione Karim Habib, Senior Vice President e Head di Kia Global Design Center, ne parlava proprio in questi termini: “Nel Concept EV9, evidenziamo come il concetto SUV possa evolvere per assumere un ruolo strategico nell’era della mobilità sostenibile. High lights di Concept EV9 sono il design esterno progressivo con uno spazio interno futurista su una innovativa e fortemente tecnologica base abbinata ad un propulsore all’avanguardia completamente elettrico. Queste sono le direttive fondamentali che guideranno le nostre future interpretazioni di SUV”.

Dalle telecamere che prendono il posto dei classici specchietti retrovisori al display interattivo ultra wide da ben 27 pollici, dalla Pause Mode che modifica lo spazio interno con la possibilità di ruotare i sedili e ripiegarli in tavolini, alla Enjoy Mode che trasforma l’abitacolo in uno spazio ricreativo. Le particolarità della nuova Kia EV9 sono tante, e fra l’altro non ancora svelate del tutto visto che Kia (qui il listino completo) deve ancora presentarla ufficialmente, con la versione europea che arriverà sul nostro mercato nel 2023.