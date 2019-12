Il nuovo suv ibrido e connesso arriva nel 2020

editato in: da

Sta per approdare sul mercato un nuovo suv coupé che utilizza la stessa piattaforma modulare delle ultime Volvo. Si tratta di un veicolo prodotto da Lynk & Co, brand che forse non tutti conoscono o che molti associano principalmente ad alcune piattaforme dedicate al settore professionale e alla ricerca di collaboratori.

È dal 2016 però che l’azienda, che ha sede in Svezia e utilizza fabbriche in Cina, fa parte di Geely, colosso cinese che nel 2010 ha acquistato Volvo e nel 2017 Lotus e che tra l’altro possiede anche una partecipazione molto importante in Daimler e una quota del 50% della marca Smart. La grande novità è che dopo i vari modelli prodotti, un suv, un crossover e una berlina, la Casa lancia la versione definitiva del suv coupé 05 con la stessa piattaforma delle ultime Volvo, che ci fa pensare che potrebbe essere offerto con motori 3 cilindri 1.5 ibridi e ibridi plug-in.

Il debutto del nuovo suv coupé di Lynk & Co avverrà in Cina ma il magazine britannico Autocar parla della possibilità che arrivi anche in Europa durante il 2020. L’auto riprende dettagli di stile nel suv 01 di Link & Co, come la griglia estesa anche verso i lati e il frontale con gruppi ottici alti. La zona di coda invece risulta particolarmente modificata e rinnovata rispetto ai modelli precedenti, lo scopo è quello di ottenere un tetto spiovente e quindi proprio quell’effetto coupé tanto apprezzato.

Per quanto riguarda invece gli interni dell’auto, novità in tutto l’abitacolo, il design è stato rivisto completamente. Vediamo un grande display inedito al centro del cruscotto, la console centrale è stata ridisegnata e sono stati aggiunti molti più pulsanti fisici, sembra più un ‘salto nel passato’. Questo sta quasi a dimostrare che molti utenti prediligono ancora alcune ‘vecchie abitudini’, i meno giovani soprattutto sono poco convinti dalle soluzioni estreme e iper tecnologiche.

Lynk & Co inizierà a vendere automobili in Europa alla fine del 2020, pare che il modello di business della società sarà basato su un servizio di abbonamento, che potrebbe essere molto simile al Car by Volvo con un noleggio mensile a prezzo fisso che copre assistenza e assicurazione e ogni costo del veicolo.